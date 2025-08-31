Гуляют втроем: Рита Агибалова и Женя Кузин из 'Дома-2' воссоединились в Москве — рядом сын Митя

Рита Агибалова с сыном Митей. Фото: соцсети Риты Агибаловой

Экс-супруги и бывшие участники «Дома-2» Рита Агибалова и Женя Кузин встретились в Москве

Экс-участники 'Дома-2' Рита Агибалова и Евгений Кузин удивили подписчиков. Бывшие супруги сделали совместное заявление о своих отношениях. Что они сказали?

Сколько лет не виделись Агибалова и Кузин?

Рита Агибалова и Евгений Кузин не виделись больше шести лет. На днях Рита впервые после переезда на Кипр прилетела в Москву. С собой она взяла сына Митю.

Мальчик уже успел встретиться с папой. Увиделась с бывшим мужем, Женей Кузиным, и Рита Агибалова. Они прогулялись по Москве вместе с сыном Митей.

Какое важное заявление сделали Агибалова и Кузин

Экс-супруги сделали заявление. Рита Агибалова сказала, что у них с Кузиным прекрасные отношения. И так было всегда.

"Во избежание всех слухов и недомолвок официальное заявление от моего бывшего мужа. У нас абсолютно нормальные человеческие отношения, больше мне добавить нечего", — написала в личном блоге Рита Агибалова.

Евгений Кузин. Фото: соцсети Риты Агибаловой

Рита Агибалова заставила Кузина сделать признание. Он раскрыл правду об отношениях с бывшей женой и сыном от нее. Евгений Кузин заявил, что Рита никогда не препятствовала его общению с Митей.

"Меня зовут Евгений Кузин, телефон держит Маргарита Марсо. Я официально заявляю на всю страну, что никогда в жизни Маргарита мне не запрещала общаться с Митей. Более того, она всегда за то, чтобы мы общались, виделись и больше проводили времени. Она даже расстраивается, что мы редко видимся", — сказал на камеру Кузин.

Все это происходило на глазах у сына пары. Митя стоял рядом. И слышал, что говорят его мама и папа.

Сын Жени Кузина и Риты Марсо Митя. Фото: соцсети Риты Агибаловой (Марсо)

Почему Агибалова и Кузин развелись?

Рита Агибалова и Евгений Кузин поженились в 2009-м году. Это было во время их участия в проекте 'Дом-2'. В декабре того же года у пары родился сын Митя.

Брак просуществовал всего два года. Агибалова и Кузин развелись из-за постоянных ссор. А они возникали на почве нехватки денег.

Рита обвиняла Женю в отсутствии финансовой поддержки. Масла в огонь подливала ее мама, Ирина Агибалова. После развода с Кузиным Рита вышла замуж за Павла Марсо.

С ним у нее сложилась прекрасная семья. Рита и Павел переехали жить на Кипр. Пара воспитывает сына Митю от брака Риты с Кузиным и общую дочку Бэллу.

