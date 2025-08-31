Гуляют втроем: Рита Агибалова и Женя Кузин из 'Дома-2' воссоединились в Москве — рядом сын Митя

Экс-участники 'Дома-2' Рита Агибалова и Евгений Кузин удивили подписчиков. Бывшие супруги сделали совместное заявление о своих отношениях. Что они сказали?
Сколько лет не виделись Агибалова и Кузин?
Рита Агибалова и Евгений Кузин не виделись больше шести лет. На днях Рита впервые после переезда на Кипр прилетела в Москву. С собой она взяла сына Митю.
Мальчик уже успел встретиться с папой. Увиделась с бывшим мужем, Женей Кузиным, и Рита Агибалова. Они прогулялись по Москве вместе с сыном Митей.
Какое важное заявление сделали Агибалова и Кузин
Экс-супруги сделали заявление. Рита Агибалова сказала, что у них с Кузиным прекрасные отношения. И так было всегда.
"Во избежание всех слухов и недомолвок официальное заявление от моего бывшего мужа. У нас абсолютно нормальные человеческие отношения, больше мне добавить нечего", — написала в личном блоге Рита Агибалова.
Евгений Кузин. Фото: соцсети Риты Агибаловой
Рита Агибалова заставила Кузина сделать признание. Он раскрыл правду об отношениях с бывшей женой и сыном от нее. Евгений Кузин заявил, что Рита никогда не препятствовала его общению с Митей.
"Меня зовут Евгений Кузин, телефон держит Маргарита Марсо. Я официально заявляю на всю страну, что никогда в жизни Маргарита мне не запрещала общаться с Митей. Более того, она всегда за то, чтобы мы общались, виделись и больше проводили времени. Она даже расстраивается, что мы редко видимся", — сказал на камеру Кузин.
Все это происходило на глазах у сына пары. Митя стоял рядом. И слышал, что говорят его мама и папа.
Сын Жени Кузина и Риты Марсо Митя. Фото: соцсети Риты Агибаловой (Марсо)
Почему Агибалова и Кузин развелись?
Рита Агибалова и Евгений Кузин поженились в 2009-м году. Это было во время их участия в проекте 'Дом-2'. В декабре того же года у пары родился сын Митя.
Брак просуществовал всего два года. Агибалова и Кузин развелись из-за постоянных ссор. А они возникали на почве нехватки денег.
Рита обвиняла Женю в отсутствии финансовой поддержки. Масла в огонь подливала ее мама, Ирина Агибалова. После развода с Кузиным Рита вышла замуж за Павла Марсо.
С ним у нее сложилась прекрасная семья. Рита и Павел переехали жить на Кипр. Пара воспитывает сына Митю от брака Риты с Кузиным и общую дочку Бэллу.
Читайте также: