Гуляют втроем: Рита Агибалова и Женя Кузин из 'Дома-2' воссоединились в Москве — рядом сын Митя

Экс-участники 'Дома-2' Рита Агибалова и Евгений Кузин удивили подписчиков. Бывшие супруги сделали совместное заявление о своих отношениях. Что они сказали?

Сколько лет не виделись Агибалова и Кузин?

Рита Агибалова и Евгений Кузин не виделись больше шести лет. На днях Рита впервые после переезда на Кипр прилетела в Москву. С собой она взяла сына Митю.

Мальчик уже успел встретиться с папой. Увиделась с бывшим мужем, Женей Кузиным, и Рита Агибалова. Они прогулялись по Москве вместе с сыном Митей.

Какое важное заявление сделали Агибалова и Кузин

Экс-супруги сделали заявление. Рита Агибалова сказала, что у них с Кузиным прекрасные отношения. И так было всегда.