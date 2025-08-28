Вместе в Москве: сын Риты Агибаловой из 'Дома-2' встретился с отцом Евгением Кузиным

Бывший участник реалити-шоу 'Дом-2' Женя Кузин поделился в личном блоге трогательным видео. В кадре он предстал с сыном от Риты Агибаловой, 15-летним Митей. Где встретились отец и его наследник?
Женя Кузин вместе с сыном Митей
Митя прилетел на встречу с папой в Москву. Отец и сын запечатлелись вместе в одной из городских локаций. Комментировать кадры в личном блоге Женя Кузин не стал.
Такие моменты не требуют никаких слов. Евгений Кузин просто светится счастьем рядом с Митей. Поклонники заявили, что мальчик похож на отца.
Женя Кузин с сыном Митей. Фото: соцсети Жени Кузина
Когда состоялась первая встреча Жени Кузина с сыном Митей?
Первая за несколько лет встреча Евгения Кузина с сыном состоялась в июле прошлого года. Митя тогда тоже ради папы приезжал в Москву с Кипра. Женя Кузин тогда плакал.
Он уже много лет живет в разных странах с Митей. Мальчик с мамой, Ритой Агибаловой, ее мужем и сестрой проживает на Кипре. А Женя Кузин остался в Москве. У него нет возможности ездить за границу.
Митя — первый ребенок на 'Доме-2'
Рита Агибалова и Женя Кузин поженились на 'Доме-2'. Их сын Митя появился на свет в декабре 2009 года. Он стал первым ребенком, родившимся на телестройке.
Рита и Женя развелись. Позже Агибалова удачно вышла замуж за Павла Марсо. Родила от него дочку Бэллу и уехала жить на Кипр.
Женя Кузин женился на Саше Артемовой. В этом браке появилась дочь. Но и этот союз распался. Саша вновь вышла замуж, а Кузин пока одинок.
