Вместе в Москве: сын Риты Агибаловой из 'Дома-2' встретился с отцом Евгением Кузиным

Бывший участник реалити-шоу 'Дом-2' Женя Кузин поделился в личном блоге трогательным видео. В кадре он предстал с сыном от Риты Агибаловой, 15-летним Митей. Где встретились отец и его наследник?

Женя Кузин вместе с сыном Митей

Митя прилетел на встречу с папой в Москву. Отец и сын запечатлелись вместе в одной из городских локаций. Комментировать кадры в личном блоге Женя Кузин не стал.

Такие моменты не требуют никаких слов. Евгений Кузин просто светится счастьем рядом с Митей. Поклонники заявили, что мальчик похож на отца.