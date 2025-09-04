Григорий Лепс раскрыл, какой будет его свадьба с 19-летней невестой Авророй: "Мы ее назовем свадьбой десятилетия"

63-летний Григорий Лепс готовится к свадьбе с 19-летней Авророй Кибой. Торжество пока отложили. По какой причине Лепс и Аврора до сих пор не могут пожениться?

Что говорит Лепс о свадьбе с Авророй

Григорий Лепс не скрывает своих серьезных намерений по отношению к 19-летней Авроре Кибе. Разговоры о предстоящей свадьбе пара затевает регулярно. По словам Лепса, торжество скрывать от поклонников он не намерен.

"Это будет обязательно публично. Мы ее назовем свадьбой десятилетия", — приводит слова Григория Лепса kp.ru.

Но пока свадьбу Лепс и Аврора отложили. По какой причине? Григорий говорит, что у него пока недостаточно денег на масштабное торжество.

Все они тратятся на обновление сценического гардероба Григория Лепса. Этим вопросом занимается сама Аврора. И после ее ревизии часть одежды исполнителя оказалась в мусорке.

"На то, что она мне советует, я уже практически потратил полсвадьбы за последние полгода", — с шутливыми интонациями в голосе посетовал Лепс.

Лепс и Аврора отметили годовщину помолвки

Отношения Григория Лепса и Авроры Кибы в самом начале развивались довольно стремительно. Исполнитель быстро сделал предложение юной избраннице. В июне этого года пара отметила годовщину помолвки.

Все ждут, когда же они поженятся. Но Лепс и Аврора не спешат. И этим вызывают подозрения в искренности своего романа.

При этом пара часто появляется вместе на публичных мероприятиях. И доказывает, что проводит время вместе и вне светских раутов. Этим летом Григорий Лепс и Аврора Киба отдыхали вдвоем.

Аврора Киба становится известной личностью

Пока Лепс и Киба пребывают в статусе жениха и невесты, Аврора набирает популярности в Сети. Девушка уже добивается успеха. В этом году она отметилась и на ТВ.

Аврора Киба принимала участие в проекте ТНТ 'Мастер игры'. Она не стала победителем, но показала себя с очень достойной стороны.

Аврора рассказывала, что из-за разницы в возрасте с Лепсом подвергается хейту в Сети. Пару называют 'дедом и внучкой'. Киба спокойно реагирует на подобные выпады.