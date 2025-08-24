Лежат на подушках в обнимку? Лепс прижался к 19-летней невесте Авроре Кибе — влюбленные

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба прилетела из Лондона в Москву. Певец воссоединился со своей возлюбленной. Та заявляла, что устала от британской столицы. И похоже, соскучилась по своему жениху.

Наслаждаются вечером вдвоем?

Вместе с 63-летним Лепсом Аврора отдыхает в городе Доброград Владимирской области. Туда Григорий прилетел на концерт. Мероприятие прошло на Летней сцене. Аврора, видимо, решила поддержать жениха. Она побывала на его выступлении и поделилась в микроблоге кадрами с мероприятия.

Девушка размахивала руками, танцевала и подпевала. Особый восторг у Кибы вызвала песня Лепса "Я счастливый". О себе девушка заявляет, как о самом главном фанате.