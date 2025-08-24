Лежат на подушках в обнимку? Лепс прижался к 19-летней невесте Авроре Кибе — влюбленные

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба прилетела из Лондона в Москву. Певец воссоединился со своей возлюбленной. Та заявляла, что устала от британской столицы. И похоже, соскучилась по своему жениху.
Наслаждаются вечером вдвоем?
Вместе с 63-летним Лепсом Аврора отдыхает в городе Доброград Владимирской области. Туда Григорий прилетел на концерт. Мероприятие прошло на Летней сцене. Аврора, видимо, решила поддержать жениха. Она побывала на его выступлении и поделилась в микроблоге кадрами с мероприятия.
Девушка размахивала руками, танцевала и подпевала. Особый восторг у Кибы вызвала песня Лепса "Я счастливый". О себе девушка заявляет, как о самом главном фанате.
Лепс приобнял Аврору Кибу, откинувшись на подушки. Фото: соцсети
Уединенный отпуск
Поездка стала для пары чем-то вроде уединенного отпуска. Григорий даже показал поклонникам фото, на котором он предстал в обнимку с улыбающейся невестой. Музыкант прижал 19-летнюю возлюбленную к себе. Оба удобно устроились на мягких подушках.
Ранее Аврора призналась, что не ревнует Григория к его поклонницам. Она уверена, что ни одной девушке даже с самыми выдающимися формами не удастся произвести впечатление на Лепса.
Мы также писали, "Перехватит у Гриши Лепса Аврору": Кушанашвили уверен, что Дибров скоро объявит имя новой избранницы. Кроме того, невеста Лепса — в "школьном" от Dior, Безрукова — в пижамном стиле, Грыу — в платье-комбинации: звездные наряды недели. Подробности тут.
Читайте также:
Добавить комментарий