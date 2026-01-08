Гордон выдвинула обвинение против Товстика: "Женщина, чтобы ты не уходил, или рожает, или веселит тебя в отеле"

Адвокат Катя Гордон никак не может успокоиться после серии интервью, которые Ксения Собчак взяла у Елены Товстик, ее бывшего мужа Романа и Полины Дибровой. На этот раз Катя Гордон в личном блоге прошлась по Роману Товстику.

'Делаем из Кати крайнюю': план Товстика и интервью у Собчак

Катя Гордон уверена, что Лена Товстик дала интервью Собчак с благословения Романа Товстика. Она уверена, что скандальный развод плохо повлиял на имидж и на бизнес миллиардера. По словам Екатерины, он решил исправить ситуацию с помощью бывшей жены.

"Делаем из Кати крайнюю. Лена идет к Собчак, рассказывает там, что на самом деле все у нас было более-менее, это все Гордон раздула. Поэтому Лена в эфире включает не только мои сообщения, но и сообщения, в которых я покрываю матом Романа", — рассказала Катя Гордон.

Гордон уверяет, что Роман 'постоянно врет, манипулирует, пытается всех залить бабками'. Она раскрыла, что Товстик звал ее работать к себе. Были даже переговоры. Но в результате, оба поняли, что сотрудничать не получится.

"Даже за деньги я обругать Лену Товстик в полном объеме не готова", — заявила адвокат.

Обвинение Гордон против Товстика

Катя Гордон утверждает, что во время работы с парой узнала много интимных подробностей о жизни Елены и Романа Товстиков. По словам юриста, супругов связывали 'увлечение свингер-вечеринками и сексом втроем'. Лену Товстик она считает жертвой, которая пыталась удержать мужа-миллионера любой ценой.

"Именно ты, Роман, сделал так, что женщина, чтобы ты не уходил, или рожает, или веселит тебя в отеле с привлечением третьих лиц. Для меня это дичь!" — возмутилась Катя Гордон.

Адвокат посоветовала своей бывшей доверительнице обратиться к психотерапевту. Гордон считает, что у Елены после брака с Товстиком серьезная психологическая травма.

Елена Товстик во время интервью Собчак выдвинула серьезные обвинения против Кати Гордон. Она рассказала, что адвокат шантажировала ее, когда Елена отказалась от услуг. Гордон обещала, что Товстик из матери шестерых детей 'превратится в нечто'.

Катя тогда сразу отреагировала на эти откровения. Теперь же она пошла дальше, выступив с заявлением о том, что за интервью Елены стоит ее экс-муж Роман Товстик. Иными словами, бизнесмен воюет с Гордон руками своей бывшей жены. Ну что ж, шоу продолжается, пока за ним следит публика...

А вы как считаете, Роман Товстик на самом деле такой монстр, каким его представляет Катя Гордон? Ответьте в комментариях.