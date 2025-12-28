Собчак поставила Гордон на место: "После таких обвинений человек должен ответить"

Журналистка Ксения Собчак вступила в публичную перепалку с адвокатом Катей Гордон. Она не стала пропускать мимо ушей страшные фразы, которыми бросалась в нее Гордон. Какие же доводы привела Собчак, у которой с логикой все в полном порядке.
Что сказала Собчак Гордон
Ксения Собчак публично обратилась к Кате Гордон. Она дала понять, что адвокат совершенно не умеет отстаивать свою позицию. И вместо того, чтобы привести убедительные доводы, сразу же переходит в нападение.
"Вообще, конечно, прикольно, что Катя Гордон вместо того, чтобы просто ответить на вопросы, связанные с ее угрозами в смс-сообщениях своим клиентам, защищается в стиле сама дура. Мне кажется, что после таких обвинений человек должен ответить на вопросы к себе, а не задавать их другим", — написала Ксения Собчак в телеграм-канале.
Она добавила, что в отличие от Гордон, от ответов никогда не уходит. И довольно часто дает интервью. Хотя готова и чаще, но не уверена, что это кому-то будет интересно.
"Тем более уж кто-кто, а я от вопросов никогда не прячусь. И исправно даю интервью примерно раз в полгода", — напомнила Собчак.
Катя Гордон. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Что произошло между Гордон и Собчак?
Ранее Катя Гордон грубо прошлась по Ксении Собчак. Она напомнила журналистке, где находится ее 'убогое место'. Попутно Гордон пообещала всевозможные кары для Ксении Собчак на Высшем суде. Адвокат уверена, что журналистка ответит за все сломанные жизни людей, в которые она вторгается во время интервью.
А высказаться Гордон решила после интервью, которое Собчак дала ее бывшая клиентка Елена Товстик. Мать шестерых детей рассказала, как адвокат шантажировала ее из-за отказа от услуг. Товстик поделилась, что Гордон обещала превратить ее из многодетной матери в нечто в глазах общественности.
Адвокат эти излияния Елены проигнорировала. Она дала понять, что оправдываться перед Собчак не намерена.
Между тем, не исключено, что все мы наблюдаем за хорошо срежиссированным спектаклем, где все роли расписаны заранее. Финал же пока остается открытым. Но очевидно, что все герои этой пьесы уже имеют бонусы в виде, как минимум, растущей популярности в Сети. А рядом с ней всегда ходит монетизация.
А вы как считаете, кто прав в этом споре — Катя Гордон или Ксения Собчак?
