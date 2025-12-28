Собчак поставила Гордон на место: "После таких обвинений человек должен ответить"

Журналистка Ксения Собчак вступила в публичную перепалку с адвокатом Катей Гордон. Она не стала пропускать мимо ушей страшные фразы, которыми бросалась в нее Гордон. Какие же доводы привела Собчак, у которой с логикой все в полном порядке.

Что сказала Собчак Гордон

Ксения Собчак публично обратилась к Кате Гордон. Она дала понять, что адвокат совершенно не умеет отстаивать свою позицию. И вместо того, чтобы привести убедительные доводы, сразу же переходит в нападение.

"Вообще, конечно, прикольно, что Катя Гордон вместо того, чтобы просто ответить на вопросы, связанные с ее угрозами в смс-сообщениях своим клиентам, защищается в стиле сама дура. Мне кажется, что после таких обвинений человек должен ответить на вопросы к себе, а не задавать их другим", — написала Ксения Собчак в телеграм-канале.

Она добавила, что в отличие от Гордон, от ответов никогда не уходит. И довольно часто дает интервью. Хотя готова и чаще, но не уверена, что это кому-то будет интересно.