Дибров подписал с женой Полиной брачный договор до развода — решили по алиментам
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Дмитрий и Полина Дибровы подписали брачный договор до развода
Дмитрий и Полина Дибровы не собираются устраивать спектакль из-за их развода. Все вопросы они урегулировали мирно. В том числе супруги обсудили и то, с кем останутся дети. А также имущественные дела.
Брачный договор
Все эти пункты были обозначены в брачном договоре. Дмитрий и Полина подписали необходимые документы до официального расторжения брака. Таким образом, супруги пришли к взаимовыгодному соглашению.
Инициатором развода стала именно жена шоумена. Дмитрий оказался не простив расторгнуть брак официально. Споров по детям у пары нет. Они будут воспитывать их совместно. Бракоразводным процессом занимаются сразу три адвоката — Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова.
"Все подписали, все решено мирным путем без скандалов и сора из избы", - приводит Starhit слова Добровинского.
Полина в Ростове-на-Дону
Некоторое время Диброва с сыновьями отдыхала в родном Ростове-на-Дону. Там она взяла в аренду яхту. Позже Полина появилась в ночном эфире Диброва, где он рассуждал о женской неверности. Шоумен подметил, что мужчины винят в изменах свою вторую половинку. Но не задумываются о том, как сами подталкивают жен на этот шаг.
"Бывает, вина не распущенной женщины, а это наша с вами, господа мужики, вина, и, кстати, насчет наших ушей… Надо как-то за собой следить, а то, бывает, уши торчат", - уточнил Дибров.
Добавить комментарий