Гордон не может успокоиться из-за Собчак: "При каждом творце и таланте должен обязательно быть свой упырь"

Две популярные блондинки невзлюбили друг друга. Ни Ксения Собчак, ни Катя Гордон не скрывают личную неприязнь друг к другу. Обе пытаются высказаться при любой удобной возможности. На этот раз Гордон назвала Собчак своим личным упырем.

Вредительница, кровососка и закон сохранения энергии

Катя Гордон в личном блоге высказалась о Ксении Собчак. В новом опусе Екатерина назвала Ксению 'вредительницей' и 'кровосоской'. Она резко прошлась по тем, кого считает профессиональными уничтожителями чужого труда. Гордон открыто заявила, что 'люди, которые не создают ничего, часто просто ненавидят творцов'.

Гордон уверена, что причина нападок на нее проста: она нарушает спокойный мирок этих людей. Екатерина вывела собственный закон шоу-бизнеса: при каждом творце обязательно должен быть 'личный монстр'. Для себя она считает таким Ксению Собчак.

"При каждом творце и таланте должен обязательно быть свой упырь. И чем масштабнее человек, тем масштабнее вредитель! У Моцарта — это Сальери, у барного шансонье — охранник в двери, а у меня — Собчак. Каждому по своему кровососу, родные. Это закон сохранения энергии", — высказалась Гордон.

Интервью, которое все испортило

Разборки между Собчак и Гордон обострились после выхода интервью бывшей клиентки Екатерины Елены Товстик Ксении. По версии юристки, оно было создано, в том числе, для очернения ее репутации. Именно этот разговор и стал новым витком конфликта. Для Гордон появление Елены в проекте Ксении стало ударом ниже пояса.

До этого Гордон оказывала юридическую помощь многодетной женщине, которую оставил супруг, бизнесмен Роман Товстик. Тот влюбился в подругу семьи Полину Диброву. Ради новой пассии мужчина оставил жену и шестерых детей, съехав из общего дома.

Неожиданный финал сотрудничества

Но проработала она с Товстик совсем недолго. Спустя время общественный деятель публично объявила о завершении их сотрудничества. По словам Гордон, Елена не готова разводиться, потому что все еще любит Романа.

Товстик во время интервью Собчак пожаловалась на шантаж со стороны Гордон. Та угрожала ей негативным пиаром. И обещала превратить в нечто из матери шестерых детей.

После эти слов Катя Гордон взвилась и до сих пор не может остановиться. Она заявила, что Собчак звала на интервью и ее, но адвокат выдвинула ей свои условия беседы. Ксения на них пока не согласилась.

Гордон пообещала всевозможные кары для Ксении Собчак на Высшем суде. Адвокат уверена, что журналистка ответит за все сломанные жизни людей, в которые она вторгается во время интервью.

А вы на чьей стороне в этом конфликте? Ответьте в комментариях.