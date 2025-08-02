Гонорары Диброва на фоне развода могут взлететь в два раза

Дмитрий Дибров в ближайшее время может вернуться в топ ведущих мероприятий. Шумиха на фоне развода с молодой женой добавит ему популярности. Дибров станет более востребованным и поднимет ценник за свои услуги.

Как рассказали kp.ru в одном из агентств по организации мероприятий, сейчас гонорары Дмитрия Диброва составляют примерно 1,2 - 1,5 млн рублей. Сумма может увеличиваться. Это зависит от формата и места проведения мероприятия.

"Скорее всего, что после такой шумихи и спрос на такого профессионального ведущего (интеллектуала, с отличным чувством юмора) вырастет, ну а он сориентируется и поднимет гонорар минимум в 2 раза", — сказал менеджер агентства.

Сейчас все мероприятия с Дибровым уже расписаны заранее. И на них цены повышаться не будут. Но в будущем ведущий вполне может запросить гонорары побольше.

Но даже при таком раскладе Дмитрий Дибров вряд ли сможет догнать и обогнать своего соперника, бизнесмена Романа Товстика. Именно ему приписывают роман с 36-летней Полиной Дибровой.

По данным из открытых источников, прибыль четырех бизнесов Товстика по итогам 2024 года составила 1,7 млрд рублей. Доходы Дмитрия Диброва намного скромнее.

На основе разговоров с экспертами, можно предположить, что шоумен зарабатывает в среднем от 50 до 70 млн рублей в год.