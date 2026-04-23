Поклонники Плющенко обвинили сына в желании легких денег: «Раньше работал на мойке»

Многие поклонники фигуриста уверены, что молодой человек решил заработать на скандалах вокруг знаменитого отца.

В интервью YouTube-каналу «Как есть» Егор заявил, что отец не проявляет к нему интереса и пытается «купить» его внимание подарками.

«Мне предлагали как-то раз поздравить его с днем рождения. Сказали, что мы тебе и заплатим, и купим подарки. Главное - приезжай, снимись, поздравь меня. Я сказал, что покупать меня не надо», — цитирует Егора «Комсомольская правда».

Плющенко он теперь называет только по имени — «Женя».

Друзья и поклонники Плющенко уверены, что молодой человек просто ищет легкого заработка. В соцсетях активно обсуждают, что Егор пробовал работать на мойке и шиномонтаже, но долго не продержался.

«Раньше Егор работал на мойке, но там он только две недели продержался. На шиномонтаже тоже недолго проработал. Видимо, теперь решил, как сын Сергея Зверева, бродить по передачам и отца обливать грязью, пока платить будут. Это же гораздо легче, чем машины с утра до вечера мыть!» — пишут на спортивных форумах.

Напомним, что родители Егора развелись, когда мальчику не было и года. Плющенко долгие годы через суд пытался добиться права видеться с сыном, но, по его словам, бывшая жена Мария Ермак препятствовала общению.

В 2015 году мать фигуриста Татьяна Васильевна Плющенко, которая очень хотела увидеть внука, скончалась от онкологии. Она так и не смогла обнять Егора.

Сейчас Евгений Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской, у пары двое сыновей — Александр и Арсений. Сам фигурист отказался комментировать скандальное интервью.