«В семь утра пришли с обыском»: Собчак сообщила о задержании певицы Линды после интервью о Фадееве

Ксения Собчак сообщила о внезапных сложностях в жизни певицы Линды, которая лишь недавно привлекла широкое внимание публики благодаря откровенному интервью о Максиме Фадееве.

«В семь утра пришли с обыском к певице Линде и саунд‑продюсеру Михаилу Кувшинову. Сейчас они на допросе вместе с адвокатами», — написала Собчак в своем Telegram‑канале.

По информации из публикации телеведущей, текущие события могут иметь прямую связь с давним противостоянием Линды и Максима Фадеева. О нем артистка подробно говорила месяц назад в шоу «Осторожно: Собчак».

В ходе беседы певица Линда делилась воспоминаниями о периоде совместной работы с продюсером — именно тогда, в 90‑х, были созданы ее ключевые хиты. Линда рассказала, что однажды Фадеев неожиданно пропал из ее жизни, сославшись на проблемы со здоровьем. Но позднее, по словам исполнительницы, ее отец узнал иную версию событий.

«И тогда он пришел к нему и сказал, что я его домогаюсь, а он не может ничего сделать, мол, я влюблена в него по уши», — вспоминала Линда.

Исполнительница настаивала, что их связывали исключительно профессиональные отношения. После прекращения сотрудничества, как она утверждает, возникли серьезные трудности с продвижением ее творчества. Линда заявила, что ее команда якобы попала в «чнрные списки» радиостанций и телеканалов. По словам певицы, новые композиции перестали брать в ротацию, а отдельные выступления исключали из эфиров.

При этом в разговоре с Ксенией Собчак артистка подчеркивала, что уже давно не испытывает негативных чувств к бывшему продюсеру и даже открыта к диалогу. Тем не менее за долгие годы ни одна из сторон так и не предприняла попытки наладить общение.

Позднее канал SHOT подтвердил, что Поводом для вызова на допрос Линды стал ее конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, с которым артистка сотрудничала в 90-е годы. В 1998-м артистка прекратила работать с ним. Тогда же отец Линды перестал финансово поддерживать проект. Теперь же продюсер заявляет, что певица подделала документы, связанные с авторскими правами на музыку. Спор коснулся таких хитов Линды, как «Ворона», «Песни тибетских лам», «Звездная коллекция» и других.