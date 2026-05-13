«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке»: Фадеев отреагировал на задержание Линды

Спор вокруг авторских прав на музыкальные произведения вновь оказался в центре внимания медиа — на этот раз из‑за допроса певицы Линды. Ситуация привлекла особый интерес из‑за участия в этой истории известного продюсера Максима Фадеева, некогда работавшего с артисткой.

Максим Фадеев отреагировал на допрос своей бывшей подопечной. Продюсер заверил, что на протяжении многих лет пытался мирно урегулировать конфликт, возникший из‑за авторских прав, но безуспешно.

Он отметил, что ему жаль, что отношения с Линдой дошли до нынешней точки.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит», — отметил Фадеев в личном блоге.

По мнению продюсера, подобные вопросы следует решать не через интервью у блогеров и не посредством публичной полемики, а с опорой на факты, документы, экспертизу — то есть в правовом поле. Именно поэтому он выбрал, как выразился сам Фадеев, «единственно возможный путь — законный».

Кроме того, продюсер заявил, что не намерен комментировать процессуальные действия и чьи‑либо личные обстоятельства. Он добавил, что дальнейшую правовую оценку ситуации должны дать следствие и суд.

«Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд», — заключил Максим Фадеев.

В его словах явно читается намек на интервью Линды, которое она недавно дала Ксении Собчак. В нем она рассказала о взаимоотношениях с Фадеевым. Вскоре после откровений к певице пришли с обыском силовики. Накануне рано утром Линду задержали и препроводили на допрос. Отпустили вокалистку правоохранители уже поздним вечером.