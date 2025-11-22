Журналист Иван Карпов призвал поддержать Евгения Алдонина: "Не хотел публично говорить"

Стал известен диагноз футболиста Евгения Алдонина. 45-летний спортсмен больше года борется с раком поджелудочной железы. Детали его состояния раскрыл журналист Иван Карпов.
Диагноз Евгения Алдонина
Иван Карпов в своем телеграм-канале рассказал, чем болен Евгений Алдонин. Журналист дал понять, что ситуация очень серьезная. Алдонину требуется помощь, иначе он не стал бы раскрывать свой диагноз.
"Алдонин пережил несколько операций, но болезнь еще не отступила: у 45-летнего экс-полузащитника ЦСКА и капитана сборной России — рак поджелудочной железы", — рассказал Иван Карпов.
Он рассказал, что диагноз Евгению Алдонину поставили больше года назад. Впереди у футболиста — продолжение лечения, новые операции и надежда на выздоровление. Журналист призвал футбольное сообщество помочь Евгению и его семье.
"Он до последнего не хотел публично говорить о своем недуге. Дай Бог здоровья Жене, а его семье — здорового папу", — заключил Карпов.
Жена Евгения Алдонина Ольга с сыном Артемом и дочкой Анжеликой. Фото: соцсети Ольги Алдониной
Личная жизнь Евгения Алдонина
Евгений Алдонин счастлив во втором браке с женой Ольгой. У супругов двое детей — сын Артем и дочка Анжелика. На Ольге Алдонин женился через несколько лет после развода с ныне покойной певицей Юлией Началовой.
Началова ушла от Алдонина к хоккеисту Александру Фролову, который потом некрасиво поступил с певицей. Евгений Алдонин сумел сохранить хорошие отношения с Началовой. Он всегда общался и общается с дочкой Верой, которую обожает.
Вера Алдонина после смерти мамы осталась жить с бабушкой и дедушкой. Но она часто бывает в гостях в семье папы. Вера и ее мачеха Ольга отлично ладят.
В эту субботу стало известно, что Евгений Алдонин тяжело болен. В телеграм-канале Российской премьер-лиги было объявлено о сборе средств на лечение футболиста.
Давайте пожелаем Евгению Алдонину победы над раком и полного выздоровления. Пишите в комментариях свои пожелания футболисту и многодетному отцу.
