Журналист Иван Карпов призвал поддержать Евгения Алдонина: "Не хотел публично говорить"

Личная жизнь Евгения Алдонина

Евгений Алдонин счастлив во втором браке с женой Ольгой. У супругов двое детей — сын Артем и дочка Анжелика. На Ольге Алдонин женился через несколько лет после развода с ныне покойной певицей Юлией Началовой.

Началова ушла от Алдонина к хоккеисту Александру Фролову, который потом некрасиво поступил с певицей. Евгений Алдонин сумел сохранить хорошие отношения с Началовой. Он всегда общался и общается с дочкой Верой, которую обожает.

Вера Алдонина после смерти мамы осталась жить с бабушкой и дедушкой. Но она часто бывает в гостях в семье папы. Вера и ее мачеха Ольга отлично ладят.

В эту субботу стало известно, что Евгений Алдонин тяжело болен. В телеграм-канале Российской премьер-лиги было объявлено о сборе средств на лечение футболиста.

Давайте пожелаем Евгению Алдонину победы над раком и полного выздоровления. Пишите в комментариях свои пожелания футболисту и многодетному отцу.