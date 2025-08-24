"Это Товстики-младшие с вами?": жена Диброва улетела в Турцию с детьми

Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Global Look Press

Дмитрий Дибров отпустил сыновей в Турцию на отдых с их матерью

Полина Диброва проводит отпуск в Турции. Ее муж Дмитрий Дибров разрешил сыновьям улететь за границу вместе с их матерью. Но пользователи Сети уверены, что компанию Полине составляют также и дети Романа Товстика. Так ли это на самом деле?

"Незабываемое лето"

Диброва публикует в соцсетях летний контент, позируя в купальниках на курорте. При этом жена телеведущего демонстрирует весьма смелые образы, показывая, чем так щедро наделила ее природа. В крошечном бикини Полина загорает на яхте. А ее младшие дети ныряют в море.

"Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла — особенно для малышей. Сочетание цены, качества, сервиса. По мне, лучшее место — Кемер", - отметила Диброва.

В компанию попали и сыновья Товстика?

Поклонники уверены, что с Дибровой в Турции свой летний отпуск проводят и сыновья Романа Товстика. Полина показала, как ее сыновья прыгают с яхты в воду. Рядом с ними были и другие дети. Пользователи Сети тут же спросили у Дибровой, неужели с ней отдыхают наследники миллиардера. Тот сейчас находится в больнице.

"Это Товстики-младшие с вами? Как интересно", - пишет Жанна Глинник.

"Взяли с собой сыновей любимого мужчины? А как же Елена, она согласилась отпустить?" - добавила Дарья Елагина.

Диброва отдыхает с детьми в Турции. Фото: соцсети

Старший сын в Тбилиси

Своего 15-летнего сына Александра Полина отправила одного в Грузию. Мальчик хотел побывать на концерте любимой группы. Диброва гордится, что ее сын проявляет такую самостоятельность. В Тбилиси его встретит близкая подруга Полины. Она уверена, что за Александром в поездке будут присматривать.

Комментарий Гордон

Адвокат Елены Товстик Катя Гордон также утверждала, что в доме миллиардера живут его двое старших детей. Якобы их Роман поселил вместе со своей любовницей. Неужели младшие отпрыски также наладили общение с Полиной. Ведь она стала крестной мамой одного из шести детей бизнесмена. Также она дружила с Еленой. Та состояла в женском рублевском клубе Дибровой.

Ранее мы писали, "С молодой спать приятнее": Сябитова пророчит Диброву новую жену после развода с Полиной.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также