"Это Товстики-младшие с вами?": жена Диброва улетела в Турцию с детьми

Полина Диброва проводит отпуск в Турции. Ее муж Дмитрий Дибров разрешил сыновьям улететь за границу вместе с их матерью. Но пользователи Сети уверены, что компанию Полине составляют также и дети Романа Товстика. Так ли это на самом деле?

"Незабываемое лето"

Диброва публикует в соцсетях летний контент, позируя в купальниках на курорте. При этом жена телеведущего демонстрирует весьма смелые образы, показывая, чем так щедро наделила ее природа. В крошечном бикини Полина загорает на яхте. А ее младшие дети ныряют в море.

"Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла — особенно для малышей. Сочетание цены, качества, сервиса. По мне, лучшее место — Кемер", - отметила Диброва.

В компанию попали и сыновья Товстика?

Поклонники уверены, что с Дибровой в Турции свой летний отпуск проводят и сыновья Романа Товстика. Полина показала, как ее сыновья прыгают с яхты в воду. Рядом с ними были и другие дети. Пользователи Сети тут же спросили у Дибровой, неужели с ней отдыхают наследники миллиардера. Тот сейчас находится в больнице.