"Это месть антихриста": Маргарита Симоньян объяснила, почему на нее обрушились беды

Супруг Симоньян, известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, впал в кому в конце декабря 2024 года. Причиной стала пневмония на фоне проблем с сердцем. Девять месяцев он находился без сознания, а затем скончался, так и не придя в себя. Все это время Маргарита ежедневно находилась у его постели.

Спустя всего несколько дней после смерти мужа у журналистки обнаружили рак груди с метастазами. Она перенесла семичасовую операцию по удалению обеих молочных желез, прошла курс химиотерапии и лучевую терапию, из-за чего лишилась волос, ресниц и бровей.

"Я высмеивала антихриста, и он мне мстит"

В студии программы Маргарита заявила, что у нее есть объяснение этой череде несчастий. Она напомнила, что в 2025 году выпустила книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра", в которой высмеивала темные силы и самого антихриста.

По словам Симоньян, верующие люди предупреждали ее, что такое не проходит безнаказанно.

"Есть, конечно, силы зла, я понимаю, что они есть, не буду называть их имен. Я ведь написала книгу, в ней высмеивается антихрист. Мне говорили люди действительно верующие, что антихрист не может просто так оставить все, ты же измывалась над ним, вот он тебе и посылает. Если это так, то мы не зря прожили жизнь! Это месть антихриста" — поделилась журналистка.

"Отозвать книгу? Тогда мы прогнемся под нечистую силу"

Журналист и близкий друг семьи Роман Бабаян, также присутствовавший в студии, вспомнил их разговор, когда Симоньян только узнала о своем диагнозе. По его словам, он предложил ей отозвать книгу из печати, чтобы остановить "месть". Однако Маргарита ответила отказом.

Бабаян рассказал, что они обсуждали возможность того, что нечистая сила мстит за книгу. На его предложение отозвать издание из издательства Симоньян ответила: "Тогда мы прогнемся под нечистую силу".

Маргарита Симоньян добавила, что принимает все, что происходит в ее жизни. Она подчеркнула, что с благодарной душой принимает все беды и горести, которые ей достались, включая собственный возможный уход. По ее словам, если все это — плата за ее книгу, то она счастлива, что родилась.

С 2012 года Симоньян была замужем за режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном . У пары родились трое детей.