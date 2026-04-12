"Дала указания всем": дети Маргариты Симоньян до сих пор не знают о раке мамы

По словам Симоньян, трое детей — 12, 11 и 6 лет — до сих пор не знают о ее онкологическом диагнозе. Хотя вся страна уже в курсе.

Маргарита призналась, что собрала близких и объяснила им ситуацию. Но детям ничего не сказала. Вместо этого она подготовила их к возможному исходу, не вдаваясь в подробности.

"Всех остальных я собрала, посадила и сказала: "Спокойно. Вы видите, какой тяжелый период проходит семья? Да, у меня рак, но я сделаю все возможное, а дальше как Господь распорядится". Дала указания всем, что нужно делать в случае моей смерти", — поделилась Симоньян.

При этом сама журналистка, по ее словам, не паникует и не убивается.

"Понимаешь, вот я об этом вообще не парюсь… Ну рак и рак! Либо умру, либо не умру. Пойду к Тиграну или останусь с детьми. Из-за чего надо убиваться? Меня устраивает любой расклад", — рассказала Симоньян ревущей Лере Кудрявцевой.

Напомним, что онкологию у Маргариты Симоньян диагностировали в 2025 году после смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам журналистки, организм "включил программу самоуничтожения" на фоне стресса.

Сначала она прошла курс химиотерапии, из-за которой лишилась волос, ресниц и бровей, а затем перенесла семичасовую операцию по удалению обеих молочных желез.

Симоньян неоднократно признавалась, что болезнь кажется ей незначительной на фоне потери любимого человека.

"У меня свет моей жизни погас — Тигран Эдмондович Кеосаян. Грудь, химия — меня вообще все это не волнует. Волосы выпали — мне смешно об этом говорить. Это несоизмеримые вещи", — заявляла она.

Тигран Кеосаян скончался в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Он впал в кому и находился без сознания девять месяцев. Все это время Симоньян была рядом. А после его смерти, по ее собственному признанию, ей стало все равно, что будет с ней.