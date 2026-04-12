"Я ложусь в постель со своим мужем": Маргарита Симоньян хранит прах Тиграна Кеосаяна на тумбочке

По ее словам, урна с прахом супруга стоит у нее на прикроватной тумбочке. И будет стоять до конца ее дней. Маргарита призналась, что не может отпустить любимого человека даже после его ухода.

"У меня каждый день начинается с мыслей о нем и заканчивается мыслями о нем. А так хоть что-то есть со мной рядом. Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем. Я знаю, что он рядом и что он рад, что это так", — поделилась журналистка.

Прах под пинией и стеклянный саркофаг

Еще при жизни супруги обсуждали, где хотят покоиться после смерти. Они решили, что их останки должны лежать под итальянской сосной — пинией, которая растет на участке их дома.

"Он первый сказал, что будет лежать под этой пинией, а ты будешь со мной рядом", — вспоминает Симоньян.

Сейчас она строит рядом с деревом стеклянный саркофаг. По ее задумке, прах Тиграна и ее собственный после смерти смешают и поместят туда.

"Потом его прах, и мой прах я попрошу перемешать и поставить в этот саркофаг", — рассказала Маргарита.

Смерть Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян скончался 9 января 2026 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Последние месяцы режиссер боролся с тяжелой болезнью, перенес несколько операций, но врачи не смогли его спасти.

Маргарита Симоньян была замужем за Кеосаяном с 2012 года. У пары двое детей — дочь Марьяна и сын Баграт. Журналистка не раз признавалась, что до сих пор не может смириться с утратой. И, судя по ее словам, хранить прах мужа на тумбочке она будет до тех пор, пока жива. А после — их прах смешают и положат под пинией. Как они и хотели.