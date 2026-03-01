"Это было невыносимо": Меньшова нашла подарки от умершей Алентовой под новогодней елкой

"Юле", "Андрею", "Тасе": последний привет от мамы

Когда Юлия зашла в мамину квартиру на 3-й Тверской-Ямской, где Алентова жила одна после смерти мужа Владимира Меньшова в 2021 году, на столе лежали аккуратно подписанные пакеты.

"Это было невыносимо, потому что ужасно подчеркивало потерю и то, какой она была", — призналась Меньшова в своей программе.

Семья решила не отказываться от задуманного Алентовой ритуала: подарки поставили под елку и открыли уже в новогоднюю ночь. Для Юлии этот момент стал особенным — одновременно болезненным и светлым. В заботливо подготовленных пакетах она увидела последний «привет» от мамы, ее внимание и любовь, которые успели дойти до самых близких даже после ухода.

"Это было какое-то чудо", — отметила Юлия, подчеркнув, что этот жест навсегда останется для нее символом материнской нежности и силы семейной связи.

Как ушла Вера Алентова

Вера Алентова скончалась 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни. В тот день она приехала в Театр имени Маяковского на прощание с коллегой Анатолием Лобоцким.

Актриса с букетом красных гвоздик вышла из такси и самостоятельно поднялась по ступеням, но спустя несколько минут ей стало плохо. Ее вынесли на носилках к машине скорой помощи, но спасти не удалось — причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Еще за день до трагедии, 24 декабря, Алентова репетировала в родном Театре имени Пушкина и принимала экзамены у студентов во ВГИКе, где преподавала вместе с дочерью. Она всегда была невероятно ответственным человеком, до последнего дня оставаясь верной профессии и близким.

Похоронили Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым, с которым она прожила почти 60 лет. Церемония прощания завершилась десятиминутными овациями.