«Это было для меня шоком»: Мусульбес раскрыла фразу Капаклы, с которой начались их отношения

В интервью Ксении Бородиной Татьяна Мусульбес впервые откровенно поделилась историей начала отношений с Романом Капаклы. Бывшая участница «Дома-2» рассказала о непростом периоде, когда ее подвергли жесткой критике, исказив факты.
«Было много клеветы, приукрашивания ситуации, что я спала с ним, преподносилось так, будто у нас был интим на вилле. Сказать, что мне было плохо — не сказать ничего. Травля — мягко сказано», — заявила Мусульбес.
Татьяна представила свою версию событий той ночи на вилле в Дубае. По словам Татьяны, до вечеринки она не поддерживала близкого общения с Романом и не была подругой Марины Африкантовой, как утверждала последняя. Зарождение симпатии между молодыми людьми началось с невинного, но для Татьяны очень неожиданного комплимента: Капаклы отметил, что от нее приятно пахнет.
«Это фраза интимная, это было для меня шоком», — призналась звезда телестройки.
Таня Мусульбес во время интервью с Ксенией Бородиной. Фото: кадр эфира
Татьяна рассказала, что из разговора с Романом узнала о проблемах в его отношениях с Мариной. По ее словам, когда Африкантова прибыла на вечеринку, она держалась отстраненно и избегала общения с мужем.
Ксения Бородина поинтересовалась, как получилось, что Татьяна и Роман оказались в одной кровати. На это Мусульбес дала подробное объяснение.
«Было утро дня, когда нам надо было съезжать с виллы. Начало десятого утра, я захожу в комнату, где спит Рома, причем, чья она, я не знаю!
Там же — кто где упал, там и уснул. Я что-то искала в этой комнате. И тут Рома просыпается, — а он спал в одежде и кроссовках, — берет меня за руку, я ложусь рядом, и мы засыпаем вместе. История про то, что мы переспали — она неправдива», — сообщила Татьяна.
Телезвезда отметила, что за пять дней отдыха между ней и Романом постепенно возникла взаимная симпатия: они стали больше общаться и делиться сокровенным.
Роман Капаклы во время интервью Ксении Бородиной. Фото: кадр эфира
Напомним, в 2023 году разразился громкий скандал среди звезд «Дома-2»: Марина Африкантова застала мужа Романа Капаклы в постели с Татьяной Мусульбес — молодые люди спали вместе, обнявшись. Инцидент произошел во время празднования дня рождения Ирины Пинчук: все гости ночевали на одной вилле.
Роман Капаклы начал отношения с Татьяной. Марина тяжело перенесла предательство супруга и не смогла его простить — вскоре последовал развод. Капаклы и Мусульбес подвергли травле. Паре все время угрожали бумерангом. Но пока он до них так и не долетел.
В 2024 году Таня и Роман поженились, в августе того же года у них родилась дочь Мия. Скоро ей исполнится два годика.