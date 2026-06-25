«Это было для меня шоком»: Мусульбес раскрыла фразу Капаклы, с которой начались их отношения

Татьяна рассказала, что из разговора с Романом узнала о проблемах в его отношениях с Мариной. По ее словам, когда Африкантова прибыла на вечеринку, она держалась отстраненно и избегала общения с мужем.

Ксения Бородина поинтересовалась, как получилось, что Татьяна и Роман оказались в одной кровати. На это Мусульбес дала подробное объяснение.

«Было утро дня, когда нам надо было съезжать с виллы. Начало десятого утра, я захожу в комнату, где спит Рома, причем, чья она, я не знаю! Там же — кто где упал, там и уснул. Я что-то искала в этой комнате. И тут Рома просыпается, — а он спал в одежде и кроссовках, — берет меня за руку, я ложусь рядом, и мы засыпаем вместе. История про то, что мы переспали — она неправдива», — сообщила Татьяна.

Телезвезда отметила, что за пять дней отдыха между ней и Романом постепенно возникла взаимная симпатия: они стали больше общаться и делиться сокровенным.