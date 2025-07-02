Дочь Волочковой собирается отказаться от фамилии матери

19-летняя Ариадна в апреле устроила роскошную свадебную церемонию. Ее мужем стал 23-летний Никита Григорян. Несмотря на торжество, молодые люди решили отложить официальную регистрацию брака. Пока они ограничились церковным таинством венчания. Официальная роспись запланирована на август.

Мачеха Ариадны телеведущая Елена Николаева дала понять, что ее падчерица решила отказаться от фамилии матери. Она планирует взять фамилию супруга — Григорян. В ближайшем будущем семейная жизнь молодой пары ознаменует новую главу.

"Говорила, что планирует. Кажется, говорила и публично в том числе", - уточнила Елена на вопрос Woman.ru о смене Ариадной фамилии.

Елена Николаева подчеркнула, что выбор фамилии и других семейных моментов является исключительно личным решением самой Ариадны. Телеведущая уточнила, что падчерица уже давно не живет с ними. Она вместе с мужем снимает квартиру. Говорили, что дочь балерины нашла маленькую квартирку на окраине Москвы.

Однако сама Волочкова заявляла, что хотела бы, чтобы ее дочь оставила девичью фамилию. Однако, похоже, Ариадна готова стать Григорян. Поклонники ждут, что на это скажет балерина.

Мы также писали, что Волочкова высказалась о Джигурде: Окунает в грязь. Надо полгода отмываться.