Вся правда о свадьбе дочери Волочковой: где состоится и приедут ли родители жениха

Единственная дочка балерины Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж за своего избранника Никиту. Свадьба молодых состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге. Как ранее рассказывала Анастасия Волочкова, Ариадна сама захотела, чтобы столь важное и знаковое событие в ее жизни состоялось именно в этом городе.
Балерина тут же активно включилась в подготовку торжества. В интервью Анастасия Волочкова рассказывала, что свадьба пройдет в особняке Мясникова и будет организована в стиле Гэтсби. Упоминала балерина Анастасия Волочкова и о том, что родителей жениха Ариадны на мероприятии не будет.
Но, по уточненной информации, это не совсем так.
Мачеха Ариадны, телеведущая Елена Николаева, как оказалось, знает немного больше, чем будущая теща Анастасия Волочкова. Она-то в беседе с kp.ru и пролила свет на некоторые обстоятельства предстоящей свадьбы.
Елена Николаева. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
По словам Елены Николаевой, Ариадна и ее избранник будут венчаться. И таинство пройдет как раз в Санкт-Петербурге. Гостей на него не позовут, будет только очень узкий круг.
А само торжество пройдет в Москве. И на нем, судя по всему, как раз и будут присутствовать родители будущего супруга Ариадны и отец невесты Игорь Вдовин с женой Еленой Николаевой.
«Мы все будем именно на свадьбе. Она пройдет в Москве. В Санкт-Петербурге будет венчание, и ребята хотели провести его тихо», — рассказала Елена Николаева.
Елена Николаева добавила, что сейчас Ариадна живет не с женихом. Девушка вернулась в семью отца. Перед венчанием молодые решили подержать некоторую дистанцию.