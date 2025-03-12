Вся правда о свадьбе дочери Волочковой: где состоится и приедут ли родители жениха

Единственная дочка балерины Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж за своего избранника Никиту. Свадьба молодых состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге. Как ранее рассказывала Анастасия Волочкова, Ариадна сама захотела, чтобы столь важное и знаковое событие в ее жизни состоялось именно в этом городе.

Балерина тут же активно включилась в подготовку торжества. В интервью Анастасия Волочкова рассказывала, что свадьба пройдет в особняке Мясникова и будет организована в стиле Гэтсби. Упоминала балерина Анастасия Волочкова и о том, что родителей жениха Ариадны на мероприятии не будет.

Но, по уточненной информации, это не совсем так.

Мачеха Ариадны, телеведущая Елена Николаева, как оказалось, знает немного больше, чем будущая теща Анастасия Волочкова. Она-то в беседе с kp.ru и пролила свет на некоторые обстоятельства предстоящей свадьбы.