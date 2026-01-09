Елена Товстик отметила Рождество с Ильей Слеповым и его женой: настоящая идиллия

Рождество в этом году у Елены Товстик выдалось совсем не семейным праздником. Многодетная экс-супруга бизнесмена показала в блоге праздничный ужин, после которого интернет взорвался. Что не так?

Рождественский стол и неожиданные гости

В Рождество Елена, оставшаяся без мужа, которому родила шестерых детей, опубликовала в своем блоге фото с торжественного ужина. Оказалось, что в тот вечер компанию экс-жене бизнесмена составила супружеская пара — триатлонист Илья Слепов и Оксана Чеканова.

Ранее спортсмена подозревали в романе с Еленой Товстик. В тот период женщина была еще в браке с Романом. Именно поэтому совместный праздник сразу вызвал вопросы и обсуждения.

Подруга из прошлого выходит на связь

Бывшая приятельница Елены Мария Эстер-Трубицына, которая когда-то дружила с брюнеткой и имела связь с ее мужем, отреагировала на рождественский кадр. Она публично упрекнула экс-подругу в том, что та провела светлый праздник с любовником.

Помимо прочего, Мария откровенно заявила, что и сама иногда развлекалась с Ильей. В подтверждение своих слов она выложила запись личного разговора, который якобы состоялся с любвеобильным мастером спорта РФ. В опубликованной записи звучит мужской голос, который делится пикантными подробностями общей встречи.

"Этого не помню. Но я помню именно второй раз, когда в номере по кругу кровать была. Это где-то на юге в общем-то гостиница была какая-то. Вот там все было красиво, клево, классно. А там казалось, что только мы с тобой, а Лена ушла куда-то", — слышно в кадре.

Вероятно, речь шла о том, что в один из моментов Елена Товстик оставила мужчину с Марией наедине.

Обращалась к Полине

Мария Эстер-Трубицына уже не впервые напоминает о себе, раскрывая на всю страну интимные подробности. Ранее она обращалась к Полине Дибровой. Она прямо заявила, чтобы та не обольщалась по поводу Романа Товстика.

Мария рассказала, что была любовницей Товстика и не раз виделась с ним наедине. Эстер-Трубицына уверена, что Товстик не тот человек, который будет хранить верность одной женщине.

Адвокат Катя Гордон добавила свои штрихи к портрету Товстика. Она выдвинула против него обвинение в том, что он держал в страхе Елену. Та, боясь, что муж от нее уйдет, нарожала шестерых детей и устраивала мужу всевозможные развлечения в отелях.

А вы как считаете, какое будущее ждет Романа Товстика, Полину Диброву и Елену Товстик? Ответьте в комментариях.