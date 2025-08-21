"Его мама некрасиво рассталась": что известно о единственном сыне Юрия Антонова

Близкий друг Юрия Антонова, поэт Владимир Ильичев раскрыл детали личной жизни 80-летнего музыканта. По его словам, у Юрия Антонова двое детей. С наследниками знаменитость не общается.

Сын Юрия Антонова носит другую фамилию

Поэт Владимир Ильичев больше тридцати лет дружит с Юрием Антоновым. Знаменитый исполнитель и автор песен часто бывает откровенен с приятелем. А тот — с прессой.

Ильичев рассказал, что у Антонова есть сын и дочка. С наследником музыкант не общается. Тот даже не носит фамилию своего знаменитого отца.

"Сын не носит фамилию Антонова, его мама некрасиво рассталась с Юрием Михайловичем", — рассказал Владимир Ильичев kp.ru.

19 февраля этого года Антонов отметил 80-летие. Его дети на торжестве не были. У Юрия Михайловича теплые отношения с его сестрой и ее сыном, племянником Юрием.

"Юра живет в Москве и часто видится с дядей. У племянника есть дочка, Юрий Михайлович ее очень любит", — уточнил Ильичев.

Антонов еще встретит любовь

По мнению Ильичева, дети Антонова не общаются с ним из-за матерей. Мол, женщины уходили от музыканта и настраивали наследников против отца. Ильичев назвал это формой мести.

Ильичев рассказал, что Антонова когда-то очень сильно обидели женщины. Он до сих пор не может оправиться, никому не доверяет. И не может привести в свой дом женщину.

"С одной стороны, Юрий Михайлович боится обжечься, а с другой стороны, что меня в нем восхищает — он верит, что еще встретит свою любимую женщину", — добавил Владимир Ильичев.

Ранее сообщалось, что дочь Юрия Антонова живет во Франции. А говорить о своих детях музыкант не любит даже с близкими друзьями. Все знают, что это запрещенная тема.

Справка

Известный музыкант Юрий Антонов родился в Ташкенте в феврале 1945 года. Он написал порядка 400 песен. Многие из них стали хитами.