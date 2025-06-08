Ефремов отказывался сниматься за 13 млн рублей: хотел больше

В последние дни имя Михаила Ефремова не сходит с языка у его верных поклонников. Говорят, что актера пригласили сняться в кино. Но Михаил Олегович остался недоволен гонораром.

Как пишет Telegram-канал Mash , первая роль актера после выхода из колонии с гонораром в 13 млн рублей утверждалась неделю. Артист до последнего не хотел соглашаться. Такая сумма его не устраивала. Отец Никиты Ефремова хотел получить значительно большую сумму.

Как сообщает источник близкий к ситуации, все семь дней шли беседы и созвоны. Переговоры с Михаилом Олегович давались тяжело. Тот настаивал на своем. Ефремов понимал, что его первая роль после тюрьмы станет всеми ожидаемым событием. Поэтому хотел выжать большую сумму в качестве гонорара. Какую именно, не сообщается.

Изначально, актеру и вовсе предлагали всего 6 млн рублей. Также ему должны были выплатить предоплату в 1 млн. Но в итоге Михаил Олегович согласился на 13 млн рублей. Эту сумму ему заплатят за все съемки.

К съемочному процессу актер присоединиться в конце августа. Продлятся они до октября-ноября. Также Ефремову пообещали личного водителя с охраной. В райдере Михаила Олеговича диетическое питание и никакого алкоголя.