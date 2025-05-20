Где сейчас Михаил Ефремов?

61-летний Михаил Ефремов после освобождения из колонии ведет закрытый образ жизни и предпочитает лишний раз не попадаться на глаза своим поклонникам.

Сейчас Михаил Ефремов живет со своей семьей в квартире в центре Москвы, по адресу Плотников переулок, дом 4/5, в так называемом 'доме с писателями-классиками'.

Как рассказала kp.ru, домработница одной из квартиры высотки, Михаил Ефремов почти всегда находится дома. Он регулярно посещает врача, а по выходным может уезжать на дачу, где проводит время в уединении.

"Если на выходных нет — может, на даче. Вообще — всегда здесь. Говорят, что на процедуры к врачу ездит по будням, но не каждый день вижу..." — поделилась женщина.

В распоряжении Михаила Ефремова и его семьи, жены и троих детей, просторная шестикомнатная квартира. Перед его возвращением в квартире был сделан косметический ремонт.

Михаил Ефремов был осужден за ДТП, в котором по его вине погиб человек. Актера летом 2020 года приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Выйти из колонии он должен был в декабре 2027 года. Но Михаил Ефремов подал прошение об УДО. И суд, учитывая его слабое здоровье, проблемы с легкими, удовлетворил просьбу осужденного.

9 апреля 2025 года. Михаил Ефремов вышел на свободу, отсидев в колонии почти пять лет, больше половины срока.