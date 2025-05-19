Какую кличку отец Никиты Ефремова получил в тюрьме?

В заключении отец Никиты Ефремова получил от сокамерников клику "Дядя Миша". В тюрьме к актеру относились хорошо, с уважением. Михаил Олегович сумел расположить к себе каждого. Он со всеми ладил. Не выказывал недовольства по еде и распорядку. Хотя его беспокоили ранние утренние подъемы.

"И другие заключенные, и начальство называли "дядя Миша", - отметили в окружении актера.

Один из сокамерников Михаила Ефремова дал понять, что тот в тюрьме сильно похудел. Вещи на актере просто висели, а телогрейку даже пришлось перешивать. И все потому что артист сильно нервничал. И конечно же, хотел выйти по УДО, пишет "СтарХит" .

При этом мужчина заверил, что Михаил Олегович даже толком не помнил, что произошло с ним на дороге в день ДТП. Актер смог хотя бы как-то восстановить картину случившегося, когда ему показали видео с аварией.

Когда с актером начинали обсуждать эту тему, он сразу замолкал. Уходил в себя, опускал голову и ничего не говорил. Было понятно, что Ефремову эта тема неприятна.

В тюрьме Михаил Олегович познакомился с осужденным иностранцем. С ним он разговаривал на английском, чтобы подтянуть язык. И заодно обучал мужчину русскому языке. Подружился актер также и с иранцем. В беседе с ними Ефремов часто цитировал "великих людей".

"Вообще его там все обожали, издалека кричали "дядя Миша, дядя Миша", — говорит сидевший вместе с артистом.

Только вот кормили в колонии невкусно. Однако у Ефремова была возможность покупать какие-то продукты в местном магазине. Например, салаты и хлеб. Актер даже хотел создать в колонии театр.

Сейчас, когда он вышел по УДО, Михаил Олегович теряется в Москве. Его сын Никита Ефремов подметил, что отец ничего не узнает и удивляется тому, почему вокруг так много китайских машин.