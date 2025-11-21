Джигурда ответил Садальскому после критики шоу 'Звезды под капельницей': "Ты попутал рамсы"

Никита Джигурда не стал молчать и отреагировал на высказывания Стаса Садальского. Тот был шокирован поведением 64-летнего артиста на шоу 'Звезды под капельницей'. Что же сказал Джигурда ему в ответ?

Как Джигурда поставил Садальского на место

Никита Джигурда в личном блоге записал новое видео. На этот раз весь свой пафос он направил в сторону коллеги, 74-летнего Стаса Садальского. Джигурда при этом почему-то вспомнил Дмитрия Диброва.

"Стас Садальский, мой любимый Стас Садальский, наехал на Джигурду… Стыдно ему, видите ли, смотреть шоу! Дибров, рассказывающий в трезвом виде о своем свингерстве, у тебя, Стас, мой любимый Садальский, это не вызывает стыда", — сказал Джигурда.

Он попытался вывести Садальского на чистую воду. Джигурда уверенно заявил, что Садальский таким образом хайпится. Актер считает, что не Стасу Садальскому приходить в ужас от увиденного на шоу 'Звезды под капельницей'.

"Хайпуем — сегодня мы с тобой хайпуем… Но здесь ты попутал рамсы. Поэтому, братан, не тебе судить — раз. Не тебе наезжать на старших по званию — два", — поставил Джигурда Садальского на место.

За деньги готов на все?

Ранее Никита Джигурда уже объяснялся по поводу своего поведения на съемках шоу 'Звезды под капельницей' телеканала 'Пятница!'. Он рассказал, что ему заплатили сумму, эквивалентную его пенсии за двадцать лет. И создатели проекта дали Джигурде 'зеленый свет'. На экране он может творить что угодно, лишь бы это было ярко, эпатажно, провокационно и цепляюще.

Результат превзошел все ожидания. Вместе с Джигурдой на шоу пришла балерина Анастасия Волочкова. В первом же выпуске звезды вытворяли такое, что реакция публики была моментальной.

И простые зрители, и знаменитости признавались, что увиденное повергло их в шок. Оскар Кучера назвал происходящее на шоу дном. Анастасия Волочкова же в беседе с Teleprogramma.org заявила, что события на проекте — это просто весело и не более того.

А вы как считаете, Джигурда прав, ставя на место Садальского?