Рома Желудь о чувствах к Волочковой после поцелуя в 'Звездах под капельницей': "С ней уютно"

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда вместе пришли на шоу "Звезды под капельницей". Правда, среди участников не задержались: сразу же после первого выпуска "сбежали" домой.

Что сказал Желудь о поцелуе с Волочковой

На проекте "Звезды под капельницей" бывшая прима-балерина увлеклась 29-летним блогером Ромой Желудем. Они публично обнимались и целовались. Позже молодой человек признался, что испытал давно забытое интимное волнение, когда припал к губам опытной Волочковой. Та сразила его своей женской энергетикой, привлекательностью и эффектными шпагатами. Влечение к балерине стало для блогера неожиданностью.

"Она настолько сексуальная, когда рядом, настолько с ней уютно и комфортно, весело, но, помимо этого, она еще и безумно притягательная женщина. Больше мне сказать нечего", — приводит Super.ru слова Желудя.

Почему Волочкова покинула шоу "Звезды под капельницей"

В беседе с сайтом Teleprogramma.org балерина заверила, что должна была провести на шоу месяц, но сразу предупредила продюсеров, что не может посвятить этому проекту столько времени. Анастасия дала понять, что согласна участвовать в шоу, но заранее оговорила, на какие съемочные дни они приедет.

Покинуть проект "Звезды под капельницей" Волочкова решила после того, как один из треш-блогеров "разбросал подаренные ей белые розы". Это вывело балерину из себя. Оставаться в такой компании она не захотела.

