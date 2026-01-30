Двадцать лет, двое детей: что привело к разводу Хмельницкую и Кеосаяна

Два десятилетия вместе, бурный роман, тяжелые испытания и прощание. История Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна по‑прежнему волнует публику.

Зарождение чувств

Алена Хмельницкая — талантливая актриса театра и кино. В ее творческой копилке около 70 ролей, несколько лет службы в театре "Ленком". Широкую известность ей принесла роль Кончиты в мюзикле "Юнона и Авось".

Судьба свела Алену с Тиграном Кеосаяном в начале 1990‑х именно в "Ленкоме". Их первая встреча произошла в артистическом баре театра: режиссер зашел туда в окружении друзей. Позже он подвез Алену и Егора Кончаловского, который в то время проявлял к ней интерес.

В дороге между Хмельницкой и Кеосаяном завязалась беседа. Она положила начало дружеским отношениям, которые со временем переросли в глубокое чувство.

Путь к браку и образ "идеальной семьи"

Спустя некоторое время Тигран предложил Алене поучаствовать в рекламной съемке. После этого их общение приобрело романтический характер. В 1993 году влюбленные связали себя узами брака. В семье появились две дочери — Александра и Ксения. Союз актрисы и режиссера долгое время считался одним из самых крепких в российской творческой среде.

Хмельницкая и Кеосаян не только строили семейную жизнь, но и выступали как сплоченная творческая команда: совместно работали и неизменно поддерживали друг друга.

Кризис в отношениях: утрата близости

Официальный развод пары состоялся в 2014 году. По словам Алены Хмельницкой, фактическое расставание произошло примерно за полтора года до этого. Главной причиной стали расхождение в жизненных приоритетах и постепенное эмоциональное отдаление. Актриса признавалась, что в последние годы их брак был полон трудностей.

Несмотря на сохранение дружеских и творческих связей, интимная близость между супругами исчезла. Алена и Тигран осознали: их союз как мужа и жены исчерпал себя. Появление на свет второго ребенка не помогло спасти семью.

Новая любовь и откровения Кеосаяна

Позднее Тигран Кеосаян открыто объяснил причины развода. В одном из интервью режиссер делился откровениями о жизни с Хмельницкой и Симоньян. Тогда Кеосаян признался: решающим фактором стал его роман с Маргаритой Симоньян, которая впоследствии стала его супругой.

"Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина… Жизнь так сложилась", — говорил Кеосаян.

Тигран Кеосаян подчеркивал, что всегда испытывал глубокое уважение к бывшей жене и был благодарен ей за воспитание дочерей. В браке с Маргаритой Симоньян у Тиграна родились трое детей: дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт.

Как Алена приняла новость о новой любви мужа

Разговор о новой избраннице не стал для Алены сокрушительным ударом. Она признавалась, что предпочла узнать обо всем от мужа, а не из сплетен или чужих уст.

После расставания актриса избегала публичных высказываний и интервью. Чтобы прояснить ситуацию для близких, она написала развернутое послание и разослала его дорогим ей людям. Это дало ей возможность "выдохнуть и прийти в себя".

Мирное сосуществование: отношения с Маргаритой Симоньян

Со временем Алене Хмельницкой и Тиграну Кеосаяну удалось выстроить доброжелательные отношения. Актриса неоднократно отмечала, что у нее сложились ровные, бесконфликтные отношения с Маргаритой Симоньян. По ее словам, они способны вести откровенные беседы на любые темы и испытывают взаимную симпатию.

Дочери от первого брака сохраняли теплые отношения с отцом и поддерживали общение с детьми, появившимися в новой семье Кеосаяна.

Борьба за здоровье: диагнозы, операции и риски

Проблемы со здоровьем у Тиграна Кеосаяна проявились задолго до развода.

В 2008 году, когда режиссеру было 42 года, его госпитализировали в предынфарктном состоянии. Для улучшения кровоснабжения сердца ему установили стент.

Несмотря на серьезность диагноза, он быстро вернулся к профессиональной деятельности и с оптимизмом обращался к зрителям. Уже в 2010 году Кеосаян перенес инфаркт. Прогнозы медиков были крайне тревожными.

Маргарита Симоньян вспоминала, что врачи тогда давали Кеосаяну три года жизни. Медики считали, что он доживет максимум до 46 лет.

Прогнозы не оправдались: режиссер прожил ещё 15 лет. Он продолжал активно снимать фильмы, вести программы, несмотря на хронические сердечные заболевания, многочисленные операции и постоянный риск.

Клиническая смерть, кома и надежда

В конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил обширный инфаркт. Режиссер оказался в состоянии клинической смерти, после чего впал в кому.

У него уже были диагностированы хронические сердечные патологии, установлено семь стентов и имплантирован кардиостимулятор. Первый месяц Маргарита Симоньян практически не покидала больницу, надеясь на улучшение. На протяжении девяти месяцев семья жила в ожидании чуда, но оно не свершилось.

Прощание

В ночь на 26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян ушел из жизни. О его кончине сообщила жена, Маргарита Симоньян.

На церемонии прощания присутствовала и Алена Хмельницкая. Фотографии, где актриса стоит рядом с семьей режиссера, стали значимым штрихом в их общей истории — истории, в которой нашлось место и боли, и благодарности, и взаимному уважению.