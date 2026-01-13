Поргина о Хмельницкой: "Я счастлива, что она Тиграна отпустила, они были разные"

История Алены Хмельницкой, которая после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном не только не устроила скандала, но и сохранила нормальные, а позже даже дружеские отношения с его новой женой, Маргаритой Симоньян, у многих вызывает удивление и уважение.

Актриса Людмила Поргина, известная своими принципами и преданностью семье, объяснила Teleprogramma.org, в чем тут секрет.

"Женщина должна быть добрая": философия принятия

Поргина считает, что в основе такого поведения лежит настоящая женская мудрость и доброта, а не слабость. По ее мнению, если мужчина принял решение уйти, самое достойное, что может сделать женщина, — это принять его выбор, каким бы болезненным он ни был.

"Я считаю, что женщина, она должна быть более добрая, расположенная... И если муж уходит в другой, но благословите, дайте ему жизнь, дайте ему радость", — говорит Людмила Андреевна.

Она уверена, что иного выхода просто нет.

"Ну что же теперь, не заставишь же, и ты будешь мучиться, и он будет мучиться, понимаете?"

Личное знакомство: "Аленка — молодец, она стойкая"

Поргина хорошо знакома с Хмельницкой, так как та работала в ее театре, и даже знала родителей актрисы. Она призналась, что всегда восхищалась ей.

"Я Аленку очень хорошо знаю... Замечательный человечек... Она очень стойкая", — отметила актриса.

Поргина также напомнила, что Хмельницкая с детства занималась хореографией в Большом театре, что помогло ей выработать не только физическую, но и внутреннюю силу.