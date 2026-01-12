Личное горе Хмельницкой: как Алена справилась с уходом мужа Тиграна Кеосаяна к Маргарите Симоньян

Жизнь звезды кино и сцены Алены Хмельницкой похожа на сценарий сложной драмы с яркими взлетами и болезненными потерями. Последние годы стали для актрисы настоящим испытанием, в котором сплелись личное горе, утрата близких и завершение долгих отношений.

Главным личным потрясением для Хмельницкой стал распад ее двадцатилетнего брака с режиссером Тиграном Кеосаяном. Их союз, начавшийся на съемках клипа в стенах "Ленкома" и казавшийся незыблемым, дал трещину.

В 2014 году стало известно, что Кеосаян ушел из семьи к известной журналистке Маргарите Симоньян, которая уже ждала от него ребенка.

Для Алены это стало болезненным ударом, особенно из-за внезапности — пара не афишировала свои разногласия заранее. Актрисе пришлось не только справляться с болью расставания, но и объяснять ситуацию двум своим дочерям — Александре и Ксении. Однако Хмельницкая выбрала достойный путь, отказавшись от публичных скандалов и взаимных обвинений.

Необычная дружба и повторная травма: смерть бывшего мужа

Поразительно, но со временем Алена и Маргарита смогли найти общий язык и даже стали общаться, объединенные заботой о детях Кеосаяна. Казалось, самые острые переживания остались позади. Но в 2025 году судьба нанесла новый удар.

Тигран Кеосаян, долгое время имевший проблемы с сердцем, скончался после тяжелой болезни в возрасте 59 лет. Эта потеря стала глубокой трагедией для всей его семьи — и для нынешней, и для бывшей. Хмельницкая тяжело переживала уход человека, с которым была связана большая часть ее жизни.

"Это большое горе для меня лично, для наших детей… Царствие Небесное", — писала она в своем прощальном посте.

Расставание с женихом Александром Синюшиным

Параллельно с этой драмой в личной жизни актрисы закончился и другой важный роман. После развода она несколько лет встречалась с бизнесменом Александром Синюшиным, которого в интервью называла мужем, хотя официального брака между ними не было.

Их отношения, начавшиеся в 2014 году, держались в тайне от публики. Поклонники даже предполагали, что причина — в разнице в возрасте (Синюшин был младше Алены на 13 лет). Однако в 2022 году пара тихо рассталась. К 2024 году Хмельницкая подтвердила, что сейчас у нее нет серьезных отношений, философски отметив, что "то, что должно быть, оно будет".

Год тяжелых потерь и спасение в работе

2025 год стал для актрисы поистине траурным. Помимо смерти бывшего мужа, она потеряла тетю и была глубоко потрясена смертью коллеги, актрисы Евгении Добровольской.

Справляться с чередой утрат Хмельницкой помогает работа. Она активно гастролирует по стране со спектаклем "Взрослые игры", находя в сцене отдушину и смысл. Актриса признается, что предложений из кино стало меньше, но театральная жизнь остается для нее надежной опорой в этот сложный период.