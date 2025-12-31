Долиной назначили компенсацию в размере 49 млн рублей — под судом девять человек

В Йошкар-Оле суд вынес решение, согласно которому девять человек обязаны возместить Ларисе Долиной сумму в размере 49 миллионов рублей.

Новый процесс Долиной

Эти лица выступали в качестве посредников (дропперов, - Прим. ред.), передавая свои банковские счета для осуществления противоправных финансовых операций. Как сообщает ТАСС, такое судебное постановление связано именно с незаконным использованием банковских реквизитов этих лиц.

Как было показано на суде, участники дела открыли банковские счета буквально накануне совершения переводов. Лариса Александровна перечисляла каждому человеку суммы в размере нескольких миллионов рублей, действуя по инструкциям злоумышленников. Важно отметить, что все обвиняемые проживают в городе Йошкар-Ола. Суд постановил взыскать с каждого ответчика ущерб, причиненный вследствие незаконного обогащения.

Скандал с квартирой Долиной

История началась с того, что Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру и передала средства на якобы "безопасные" счета. После разоблачения схемы жилье возвратилось к первоначальной владелице, однако купившая недвижимость Полина Лурье оказалась и без денег, и без жилья. Через судебные разбирательства Полина сумела восстановить свое право собственности на объект недвижимости.

Теперь ситуация сложилась таким образом, что Лариса Александровна обязана освободить жилплощадь до 5 января. Представители Лурье дали понять, что если артистка этого не сделает, то выселять ее будут с приставами.

Ранее мы писали, что Долина вывозит свои вещи из квартиры в Хамовниках на дачу и в новые апартаменты своей дочери Лины. Та помогает звездной маме организовать переезд.

А как вы считаете, получит ли Долина компенсацию в 49 млн рублей? Пишите в комментариях.