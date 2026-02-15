Лариса Долина может потерять две элитные квартиры в Латвии из-за нового закона

Певица рискует лишиться двух своих квартир в элитном районе Юрмалы. Причина — не скандалы и не мошенники, а вступивший в силу в Латвии закон о коммунальных долгах.

Новый закон: долг привязали к квартире, а не к владельцу

С января 2026 года в Латвии начали действовать новые правила. Теперь, если владелец жилья не платит за коммуналку, задолженность закрепляется не за ним лично, а за самой недвижимостью. Об этом рассказал юрист Геннадий Кузьмин.

Проще говоря, долг "прилипает" к квартире. И если его не погасить в течение трех лет, управляющая компания может инициировать упрощенный суд и выставить жилье на продажу.

Что грозит квартирам Долиной в Дзинтари?

У Ларисы Долиной в собственности две квартиры в престижном районе Дзинтари. Их общая стоимость — около 95 миллионов рублей. И сейчас они под ударом.

Юрист объяснил механизм: если долги накопятся, судебный исполнитель выставит квартиру на государственных электронных торгах. Купить ее сможет любой гражданин ЕС или резидент, не попадающий под санкции.

Из-за "токсичности" актива и санкционного фона такие лоты часто уходят с большой скидкой. С вырученной суммы сначала снимут долги, налоги и штрафы, а остаток попадет на специальный счет.

Контраст с недавними признаниями

Ситуация выглядит особенно остро на фоне недавних слов самой Долиной. Певица призналась, что сейчас вынуждена снимать квартиру в Москве, так как у нее не хватает денег на покупку собственного жилья.

Напомним, летом 2024 года Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Москве и перевела вырученные 112 миллионов рублей людям, представившимся сотрудниками МВД. Позже выяснилось, что она участвовала в афере, думая, что помогает ловить преступников. Сейчас эта квартира передана покупательнице Полине Лурье, а сама певица живет в съемном жилье.