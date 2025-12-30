Долина повысила голос в телешоу: "Никто не имеет права мне приказывать"

Лариса Долина приняла участие в музыкальном шоу "Три аккорда". На сцене она исполнила песню Александра Розенбаума "Гоп-стоп".

Долина в шоу "Три аккорда"

При этом далеко не все члены жюри оценили вокал певицы по достоинству. Нашлись и те, кого выступление Ларисы Александровны совершенно не впечатлило. Так, артистке посоветовали больше не петь "блатные" хиты. Но реакция Долиной удивила даже зрителей. Она повысила голос и поставила на место тех, кто решил ее критиковать, пишет Super.ru .

"Никто не имеет права мне приказывать!" — резко заявила певица.

Скандал с квартирой Долиной

Похоже, что артистка уже пришла в себя после истории с продажей элитной квартиры в Хамовниках. Теперь Долиной придется выписываться и переезжать на дачу. Пока знаменитость вывезла только свои концертные платья. Покупательница Полина Лурье была уверена, что сможет встретить Новый год в своем новом доме. Но Долина заявила, что откладывает свой переезд до 5 января. Если артистка не съедет, то выселять ее будут уже с судебными приставами.

