Дочь Заворотнюк и Чернышева вместе с папой приняла участие в автограф-сессии

Больше года спустя после ухода из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк ее младшая дочь Мила постепенно осваивает мир публичности — и делает это с заметным артистизмом и уверенностью. Несмотря на юный возраст (девочке всего 7 лет), она уже пробует себя в разных амплуа, мечтая пойти по стопам матери и стать артисткой.

Несостоявшийся дебют на льду

В преддверии Нового года у Милы наметился серьезный творческий шаг: она должна была принять участие в новом ледовом шоу Татьяны Навки. Девочка усердно готовилась — репетировала, тренировалась, настраивалась на выход на большую сцену. В Сеть даже попадали кадры с тренировок Милы на льду.

Однако в последний момент ее дебют в спектакле не состоялся. Петр Чернышев, отец Милы, не раскрыл журналистам причины отмены выступления. Тем не менее это не стало финалом ее первого публичного опыта.

Автограф‑сессия: первый яркий выход

Вместо ледового номера Мила блеснула на автограф‑сессии, приуроченной к премьере шоу. Вместе с отцом и американской фигуристкой Наоми Лэнг девочка общалась со зрителями, раздавала автографы и охотно фотографировалась. Для выхода в свет Мила выбрала яркий образ.

Девочка предстала в черном платье, с чокером на шее, с локонами и выразительным макияжем на лице. Акцент на глаза был сделан с помощью черных стрелок. Накрасили Миле и губы. Она выглядела как фарфоровая куколка.

Ее поведение перед камерами поразило многих: девочка держалась уверенно, раскованно и явно получала удовольствие от внимания публики. Это лишь укрепило мнение окружающих, что Мила растет по‑настоящему артистичной натурой, не теряющейся на сцене и перед объективами.