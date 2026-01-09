Дочь Заворотнюк и Чернышева вместе с папой приняла участие в автограф-сессии

Больше года спустя после ухода из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк ее младшая дочь Мила постепенно осваивает мир публичности — и делает это с заметным артистизмом и уверенностью. Несмотря на юный возраст (девочке всего 7 лет), она уже пробует себя в разных амплуа, мечтая пойти по стопам матери и стать артисткой.
Несостоявшийся дебют на льду
В преддверии Нового года у Милы наметился серьезный творческий шаг: она должна была принять участие в новом ледовом шоу Татьяны Навки. Девочка усердно готовилась — репетировала, тренировалась, настраивалась на выход на большую сцену. В Сеть даже попадали кадры с тренировок Милы на льду.
Однако в последний момент ее дебют в спектакле не состоялся. Петр Чернышев, отец Милы, не раскрыл журналистам причины отмены выступления. Тем не менее это не стало финалом ее первого публичного опыта.
Автограф‑сессия: первый яркий выход
Вместо ледового номера Мила блеснула на автограф‑сессии, приуроченной к премьере шоу. Вместе с отцом и американской фигуристкой Наоми Лэнг девочка общалась со зрителями, раздавала автографы и охотно фотографировалась. Для выхода в свет Мила выбрала яркий образ.
Девочка предстала в черном платье, с чокером на шее, с локонами и выразительным макияжем на лице. Акцент на глаза был сделан с помощью черных стрелок. Накрасили Миле и губы. Она выглядела как фарфоровая куколка.
Ее поведение перед камерами поразило многих: девочка держалась уверенно, раскованно и явно получала удовольствие от внимания публики. Это лишь укрепило мнение окружающих, что Мила растет по‑настоящему артистичной натурой, не теряющейся на сцене и перед объективами.
Путь на лед: от уговоров к первому выходу
Хотя фигурным катанием Мила занялась сравнительно недавно, ее интерес к льду проявился давно. Татьяна Навка не раз предлагала Петру отвести дочь на каток, подчеркивая ее потенциал. По словам спортсменки, девочка настойчиво просила отца разрешить ей серьезно тренироваться. Однако Петр долгое время сопротивлялся этому желанию.
Переломный момент наступил в феврале прошлого года. После выступления Петра на шоу 'Влюбленные в фигурное катание' Мила впервые вышла на лед. Тот вечер был особенно трогательным: Чернышев посвятил свой номер покойной жене, а появление дочери на арене стало символическим продолжением семейной традиции.
Что дальше?
Сегодня Мила продолжает делать первые шаги в публичном пространстве. Ее участие в автограф‑сессии показало, что девочка не боится внимания и готова пробовать себя в новых ролях. Хотя путь в искусстве только начинается, ее уверенность и артистизм дают основания полагать, что у Милы есть все шансы реализовать свою мечту — стать артисткой, как мама.
Пока рано говорить о конкретных планах, но очевидно: семья поддерживает ее стремление, а каждый новый выход в свет становится важной ступенью в ее творческом развитии.
Анастасии Заворотнюк не стало в мае 2024 года. Она скончалась после нескольких лет борьбы с раком. У актрисы диагностировали глиобластому — злокачественную опухоль мозга.
