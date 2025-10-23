Огромный торт, воздушные шары и аниматоры: как дочь Заворотнюк Мила отпраздновала день рождения

Младшей дочери ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк — Миле — 21 октября исполнилось семь лет. Как отметили праздник в семье, рассказала старшая сестра Милы, Анна Заворотнюк. В личном блоге она показала видео с торжества маленькой Милы.

Дочь Заворотнюк надела черное платье

В свой день рождения дочь Анастасии Заворотнюк Мила предстала перед гостями в черном платье с прозрачными рукавами и кружевными вставками. Анна Заворотнюк показала, как ее сестренка сидит за столом и с восхищением смотрит на огромный торт со свечками. У Милы был красивый праздник с воздушными шарами и аниматорами в нарядах сказочных героев.