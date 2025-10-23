Огромный торт, воздушные шары и аниматоры: как дочь Заворотнюк Мила отпраздновала день рождения

Младшей дочери ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк — Миле — 21 октября исполнилось семь лет. Как отметили праздник в семье, рассказала старшая сестра Милы, Анна Заворотнюк. В личном блоге она показала видео с торжества маленькой Милы.
Дочь Заворотнюк надела черное платье
В свой день рождения дочь Анастасии Заворотнюк Мила предстала перед гостями в черном платье с прозрачными рукавами и кружевными вставками. Анна Заворотнюк показала, как ее сестренка сидит за столом и с восхищением смотрит на огромный торт со свечками. У Милы был красивый праздник с воздушными шарами и аниматорами в нарядах сказочных героев.
"Вчера был день рождения у Милочки. Она становится старше, а я продолжаю восхищаться ее ярким внутренним светом и невероятной энергией! Пусть жизнь дарит тебе только счастье, а мечты сбываются, ты заслуживаешь всего самого доброго и прекрасного", — поздравила сестру Милу Анна Заворотнюк.
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева в свой день рождения. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
Как сейчас живут дочери Анастасии Заворотнюк
После ухода Анастасии Заворотнюк из жизни ее дочь Мила живет с папой и бабушкой в большом доме в подмосковном поселке Крекшино. Петр Чернышев трогательно заботится о дочери. Мила приходит на ледовые шоу Петра, чтобы поддержать папу.
В этом году Мила пошла в первый класс.
Старшая дочь Заворотнюк, Анна, в апреле этого года впервые стала мамой. Она родила сына Марселя в канун дня рождения Анастасии Заворотнюк. Анна считает это добрым знаком.
Дочери Анастасии Заворотнюк Анна и Мила. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
Актрисы Анастасии Заворотнюк не стало в мае 2024 года. Она скончалась после нескольких лет борьбы с раком головного мозга. У Заворотнюк остались пожилая мама, муж Петр Чернышев и трое детей.
А вы что пожелали бы в день рождения семилетней дочери Анастасии Заворотнюк Миле? Ответьте в комментариях.
Читайте также: