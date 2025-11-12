Дочь Тимати — о его строгости дома: "Обычно папы идут на поводу у дочек, у меня по-другому"

11-летняя Алиса Юнусова дала интервью, в котором рассказала о том, как ее воспитывают дома. И оказалось, что ей не удается по-детски манипулировать и "вить веревки" из отца, который проявляет строгость.

Как Тимати воспитывает дочку Алису

Тимур Юнусов не делает детям поблажек, он требовательный и строгий. А вот мама Алисы — Алена Шишкова — позволяет дочке все, что той бы хотелось. Балует девочку и ее бабушка Симона, которая растит Алису так, словно она ее дочка.

С Аленой у мамы Тимати также сложились прекрасные отношения. Говорят, что она недолюбливала разве что Анастасию Решетову. Та подарила Тимуру сына Ратмира. Однако любимой "невесткой" стать не смогла. Теперь же Симона души не чает в новой возлюбленной сына Валентине Ивановой, которая подарила ему дочку Эмму.

"Обычно папы идут на поводу у дочек, а мамы — строгие. У меня по-другому: мама всегда добрая, а папа бывает строгий. У него словно две личности: на экране он крутой, а дома — обычный человек. Настроение ему поднимают три вещи: новые картины, потому что он коллекционирует предметы искусства, наш совместный серфинг и мои успехи", — приводит Marie Claire слова Юнусовой-младшей.

О чем мечтает дочка Тимати

Алиса уже снялась в кино, она появится в сериале "Три сестры". На съемочной площадке дочка Тимати познакомилась с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко и другими именитыми актерами. В ленте она сыграла внучку персонажа Гузеевой. В будущем Алиса хочет сниматься в кино и мечтает покорить Голливуд. С таким отцом, как считают поклонники, это вполне возможно.

