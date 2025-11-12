Мать Тимати высказалась о внешности трехмесячной внучки Эммы: "Кажется, будет похожа на Валю"

Симона Юнусова ответила на вопросы подписчиков в своем микроблоге, рассказав о том, на кого похожа ее младшая внучка. Сам рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова пока скрывают лицо малышки. И показывают Эмму только с тех ракурсов, которые позволяют скрыть все детали.

На кого похожа дочка Тимати от Ивановой

Симона подметила, что у трехмесячной Эммы есть сходство с ее братом Ратмиром и сестрой Алисой. Хотя у их мам совершенно разный типаж. Так мама Ратмира — Анастасия Решетова — брюнетка с восточным колоритом внешности, а мама Алисы — Алена Шишкова — блондинка с нежными чертами лица. Поклонники не раз подмечали, что дети Тимати больше похожи на своих мам, нежели на отца.

Зато бабушка Эммы утверждает, что у младшей дочки Тимура такой же носик, как у Алисы и Ратмира. И в целом она видит в малышке черты своего сына. Но при этом уверена, что в будущем Эмма будет вылитая мать.

"У Эммы что-то есть от Тимура, но мне кажется, что будет похожа на Валю. Дети меняются, посмотрим", — добавила Симона.

Когда Тимати женится на Ивановой

Еще один вопрос, который заботит поклонников: когда Тимати жениться на Ивановой. Певица Алена Кравец в беседе с сайтом Teleprogramma.org дала понять, что свадьба у них обязательно будет. И торжество станет пышным и богатым.

Тем более что на предыдущих пассиях рэпер не женился, хотя те рожали ему детей. Решетова даже намекала, что причиной их расставания стало то, что она не могла уделять Тимати достаточно своего внимания, так как она стала мамой.

"Думаю, в будущем году эта свадьба станет главным событием", — говорила Кравец.

Тем временем Иванова переживает из-за своей фигуры. Она намерена посещать массажиста и заняться спортом, чтобы убрать растянувшийся животик. Однако Валя не видит смысла изнурять себя диетами и тренировками, считая, что тело само придет в нужную форму, если немного заняться собой.