Стриженов тяжело переживает смерть сестры Елены

В субботу, 17 мая, в Москве проходит отпевание и прощание с актрисой театра и кино Еленой Земляникиной. Ей было всего 66 лет. Сестра Александра Стриженова погибла в ДТП, ее сбил мотоциклист. Им оказался работник ресторана Сергей Генералов.

О случившемся высказался близкий друг семьи Василий Куприянов, его слова передает корреспондент сайта Teleprogramma.org. Заслуженный артист России дал понять, что совсем недавно узнал о трагедии. Он также намекнул, что Александр Стриженов — брат Елены Земляникиной, попросил всех неравнодушных проявить понимание.

Актер тяжело переживает случившееся, поэтому отказывается говорить о произошедшем с кем-то, кроме своей семье. Все это терзает Александра Стриженова. Поддержку в этой ситуации ему оказывает жена Екатерина Стриженова.

"Я узнал обо всем вчера. И когда Саша разместил всю эту информацию (рассказал близким и друзьям о трагедии, - прим. ред.), он попросил не задавать ему никаких вопросов. Это потом все выяснится (подробности о трагедии, которые произошли с сестрой Стриженова)", - говорит заслуженный артист России Василий Куприянов, который давно знает семью погибшей Елены Земляникиной.

Елена Земляникина в тот роковой для нее день спешила к студентам. Она перебегала дорогу на красный свет. Елена не заметили приближающихся к ней мотоциклов. Один из них столкнулся с женщиной, та отлетела в сторону и упала. В результате Земляникина погибла. Все произошла 14 мая. Близкие актрисы тяжело переживают боль утраты.