Дмитрий Дибров: «Счастье есть удовольствие без раскаяния»

Телеведущий Дмитрий Дибров, оказавшийся в Боткинской больнице после того, как упал с лестницы на вечеринке в Москве, перед уходом оставил врачам необычное послание.

Послание Дмитрия Диброва медикам

Как сообщает Telegram-канал Mash, после завершения процедуры Дибров подарил медработникам значок с высказыванием Льва Толстого: «Счастье есть удовольствие без раскаяния».

Видимо, эта цитата как нельзя лучше подходит к тому инциденту, что произошел с Дмитрием в ночном клубе. Там он отдыхал с политиком Ириной Хакамадой. Однако решил расширить эту компанию и познакомился с двумя девушками.

Как Дмитрий Дибров соблазнял двух красоток

В какой-то момент Дмитрий Дибров упустил из виду одну из них. В итоге все закончилось падением – во всех смыслах этого слова. Посколькзнулся, упал, очнулся…

Нет, не гипс. Как раз от хирургического вмешательства Дмитрий Александрович отказался.

Врачи настаивали на установке металлической пластины для правильного сращивания кости. Однако Дибров пообещал явиться только на контрольный осмотр.

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