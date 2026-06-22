Дибров сбежал из больницы со сломанной рукой и оставил значок с цитатой Толстого

«Счастье есть удовольствие без раскаяния» - значок с такой фразой авторства Льва Толстого оставил Дмитрий Дибров в Боткинской больнице. Оттуда он сбежал с переломом руки, едва отлежав капельницу. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Что случилось с Дмитрием Дибровым в клубе

Напомним, в субботний вечер шоумен отдыхал в ночном клубе Zorka в компании Ирины Хакамады. Но одной Хакамады Диброву оказалось недостаточно.

Он начал флиртовать с привлекательной посетительницей клуба. Ведущий позвал девушку в свой особняк на Рублевку обсуждать «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского.

Та сказала, что находится в клубе с подругой. Дмитрий Дибров пообещал взять с собой и приятельницу. Девушки засобирались на дерзкое свидание.

Но в какой-то момент ведущий потерял подружку из виду, резко развернулся, упал с лестницы и разбил голову.

У Дмитрия Диброва перелом руки

Его увезли в Боткинскую больницу с переломом руки. Врачи настаивали на операции с металлическими пластинами, но Дибров отказался.

Пока он, вероятно, надеется, что все срастется само, но все же обещал показаться врачу.

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