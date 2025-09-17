Диброва вынуждена снимать жилье: "Пишут, что я прыгнула к миллиардеру, урвала там, урвала здесь"

Полина Диброва в интервью Лауре Джугелии рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни. 36-летняя жена шоумена Дмитрия Диброва, как оказалось, сама снимает себе жилье.

Диброва живет в съемном жилье

Полина не скрывает: ей очень обидно слышать в свой адрес то, что она променяла 65-летнего мужа на 50-летнего миллиардера. Деньги здесь вообще ни при чем, утверждает Диброва. Модель ушла от отца своих троих детей, покинув особняк на Рублевке за 750 млн рублей. И ни о чем не жалеет.

"Мне очень обидно, что все пишут, что я прыгнула к какому-то миллиардеру, миллионеру, урвала там, урвала здесь. Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми, я шагнула в неизвестность. Я не понимаю, что будет дальше, что будет с клубом", — говорит Полина, имея в виду свой проект.

Диброва хотела спокойно разойтись с мужем

Модель заверила, что она не хотела оскандалиться, когда решила уйти от Диброва. Но все вышло иначе. Путь к новой любви и заветным отношениях оказался сложным. Полина заверила, что в этой ситуации в материальном плане она опирается только на себя. И думает о будущем своих сыновей. Не исключая при этом поддержку Дмитрия.

"Но женщина должна рассчитывать только на себя", — считает Диброва.

Полина дала понять, что даже вещи из особняка телеведущего ей помогали перевозить подруги из ее же клуба рублевских жен. Похоже, что миллиардер Роман Товстик никаких услуг Дибровой не предлагал. Хотя ранее говорили, что именно он снял дом для жены Дмитрия.

Ранее Полина рассказала, почему перестала общаться с Еленой Товстик. Оказалось, что та не отвечала на ее звонки. Кроме того, Диброва уверена, что жена миллиардера сама довела его до того, что он решил с ней развестись.