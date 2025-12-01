Что известно о новой женщине Диброва Гусевой: многодетная мать, потеряла мужа при трагических обстоятельствах

В СМИ пишут, что Дмитрий Дибров больше не скрывает свои новые отношения. После развода в сентябре 66-летний телеведущий появился на публике с 43-летней Екатериной Гусевой, которая работает нутрициологом и воспитывает трех детей. Говорят, именно она помогла Диброву привести себя в форму. Ведь еще летом он значительно похудел.

Полина Диброва познакомила свела бывшего мужа с подругой?

Как пишет "Комсомольская правда", познакомила их бывшая супруга Дмитрия, Полина. По информации из окружения пары, когда у самой Полины начались тайные отношения с миллиардером Романом Товстиком, она и ее подруги решили свести экс-супруга с Гусевой.

Идею этого знакомства предложил психолог Полины Дибровой. А Полина прямо заявила экс-супругу, что не будет против, если у него возникнет симпатия к Екатерине.

Их общение началось с профессиональных консультаций по питанию. Однако когда в прессе появились новости об уходе Полины к другому мужчине, это стало тяжелым ударом для ведущего.

По сведениям "Комсомолки", именно в этот сложный период Дибров нашел поддержку в лице Гусевой. И их деловое общение постепенно переросло в романтическое. Как сообщается в СМИ, отношения начались осенью, когда Дмитрий уже официально был свободен.

Что же известно о новой предполагаемой возлюбленной Дмитрия Диброва?