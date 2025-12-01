Что известно о новой женщине Диброва Гусевой: многодетная мать, потеряла мужа при трагических обстоятельствах

В СМИ пишут, что Дмитрий Дибров больше не скрывает свои новые отношения. После развода в сентябре 66-летний телеведущий появился на публике с 43-летней Екатериной Гусевой, которая работает нутрициологом и воспитывает трех детей. Говорят, именно она помогла Диброву привести себя в форму. Ведь еще летом он значительно похудел.
Полина Диброва познакомила свела бывшего мужа с подругой?
Как пишет "Комсомольская правда", познакомила их бывшая супруга Дмитрия, Полина. По информации из окружения пары, когда у самой Полины начались тайные отношения с миллиардером Романом Товстиком, она и ее подруги решили свести экс-супруга с Гусевой.
Идею этого знакомства предложил психолог Полины Дибровой. А Полина прямо заявила экс-супругу, что не будет против, если у него возникнет симпатия к Екатерине.
Их общение началось с профессиональных консультаций по питанию. Однако когда в прессе появились новости об уходе Полины к другому мужчине, это стало тяжелым ударом для ведущего.
По сведениям "Комсомолки", именно в этот сложный период Дибров нашел поддержку в лице Гусевой. И их деловое общение постепенно переросло в романтическое. Как сообщается в СМИ, отношения начались осенью, когда Дмитрий уже официально был свободен.
Что же известно о новой предполагаемой возлюбленной Дмитрия Диброва?
Екатерина Гусева. Фото: соцсети
Кто такая нутрициолог Екатерина Гусева
Интегративный нутрициолог Екатерина Гусева, обладатель мирового и российского рекордов, лауреат премии Live Organic Awards, строит успешную карьеру гастрокоуча и тренера по ЗОЖ.
Она основала органик-кафе, известна как "нутрициолог первых лиц" и воспитывает троих детей от трех браков. Ее первым мужем был Сергей Евстратов, отец ее старшей дочери Валентины, который трагически ушел из жизни в 2014 году.
"Я мама троих деток, и мои дети получают привычки полноценно питаться через культуру семьи. Еда для ребенка — это главный ресурс для физического и психологического здоровья! И благодаря питанию дети имеют результаты и в учебе, и в спорте", — ранее говорила Екатерина Гусева.
Дмитрий Дибров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
И только недавно ее имя связали с личностью Дмитрия Диброва. Год для шоумена выдался богатым на события: обсуждался его развод, а затем скандальное видео с расстегнутой ширинкой.
Однако ближе к зиме повод для обсуждений стал более приятным — СМИ заговорили о его романе с Екатериной Гусевой. Их близкие отношения подтверждали совместные появления на мероприятиях и, как говорят в кулуарах, недавняя поездка на Бали.
А что вы думаете об этой паре? Подходит ли Екатерина Дмитрию Диброву? Делитесь в комментариях!