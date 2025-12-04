Диброва объяснила причину участия в реалити-шоу после развода: "Хотелось восстановиться"

Бывшая жена Дмитрия Диброва, Полина, стала участницей реалити-шоу СТС 'Тайный миллионер'. Она объяснила, почему дала согласие бросить все и уехать в Индию. Полина готова показать себя настоящую. Она утверждает, что не такая, как о ней все думают.

Зачем Полине Дибровой Индия?

Полина Диброва призналась, что у нее было несколько мотиваций принять участие в проекте СТС. Ей хотелось сбежать подальше от хейта, сменить обстановку после развода. А еще продемонстрировать всем себя настоящую.

"Благодаря проекту в том числе я хочу показать, что я не такая, как обо мне пишут в желтой прессе. Мне также хотелось восстановиться после того, что происходило в медиапространстве последние месяцы", — поделилась Полина Диброва.

Полина добавила, что этот опыт был нее необычным. На съемках она столкнулась с новыми вызовами, переживаниями и чувствами.

Что произошло, пока Полины не было в России

Пока Полина Диброва снималась в Индии, в России разгорелся скандал с участием ее бывшего мужа. Дмитрия Диброва засняли на видео в непотребном виде. Уважаемый телеведущий предстал на публике в брюках с расстегнутой ширинкой. Полина тогда заявила, что она находится 'в принятии'.

И, видимо, приняла. На днях Полина вместе с бывшим мужем и детьми появилась на публике. Семейство побывало на премьере спектакля 'Щелкунчик'.

Вели себя супруги так, словно измены и развода не было. В Сети сочли, что над ними издеваются, а разрыв пары — не что иное, как спектакль. Полина ответила на это весьма загадочной фразой о том, что добро всегда побеждает зло.

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись в сентябре этого года. Пара прожила в браке шестнадцать лет. У супругов три сына.

