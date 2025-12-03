"Добро победит зло": загадочное обращение Полины Дибровой после выхода со скандальным мужем

Дмитрий и Полина Дибровы впервые после скандала о разводе вышли вместе в свет. Бывшие супруги посетили премьеру спектакля «Щелкунчик» в иммерсивном театре «Особняк Дашков 5».

Журналисты заметили, что Дибровы вели себя как в старые добрые времена. Отвечали на вопросы о детях и в целом относились друг к другу тепло, как будто ничего и не было.

Полина не удержалась и высказалась на этот счет в своем блоге .

«Во-первых, мы впервые, после бракоразводных процессов, вот так собрались: было очень тепло и хорошо. Во-вторых, яркая постановка. Дети в восторге. Все происходит вокруг каждого гостя. В-третьих, я люблю и верю в сказки. Добро всегда победит зло, обещаю», — заявила она.

Напомним, что в сентябре 66-летний артист официально оформил развод со своей 36-летней женой Полиной. За пятнадцать лет совместной жизни она родила ему троих сыновей.

Причиной расставания стала новая любовь Полины — сосед пары, предприниматель Роман Товстик, отец шестерых детей. Ради новой избранницы он ушел из своей семьи. Ранее при этом обе семьи активно общались и даже дружили.

Сейчас Диброва арендует жилье недалеко от бывшего супруга, чтобы облегчить детям встречи с отцом. Однако Дмитрий Дибров недавно выставил на продажу их общий дом, цена которого, по его оценке, составляет 570 миллионов рублей.