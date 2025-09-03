Дибров восхитился внешностью Безруковой: "Гордость, донская наша красавица"

Дмитрий Дибров повидался с Ириной Безруковой, сделав ей комплимент при журналистах. Шоумен восхитился красотой актрисы, заметив, что выглядит она просто потрясающе, чем немало смутил Безрукову.

Дибров придумал роман с Безруковой

"А это наша гордость. Ирочка, донская наша красавица. Самый одаренный актер на свете", — говорил Дибров. А затем и вовсе предложил журналистам в шутку "пропиарить" их выдуманный роман. "Пиши, пиши, что у меня с Безруковой роман, давай!" — не успокаивался он. Чем вызвал у актрисы только улыбку. Также шоумен расцеловался с Ириной в щеку.

Дибров готов жениться по любви

Шоумен заверил, что готов задуматься о женитьбе только в том случае, если встретит новую любовь. А пока он поблагодарил журналистов за то, что те не задают ему бестактных вопросов о разводе. Дмитрий дал понять, что никому не следует "лезть туда, где человеку больно". Дибров без всяких споров согласился на развод с 36-летней Полиной.

Они подписали брачный договор, решив все вопросы по имуществу, алиментам на детей и вопросам их воспитания. Оба хотят быть хорошими родителями для сыновей, а их у пары трое.

Импонирует окружению Дмитрия и то, что он не сказал ни одного ругательства в адрес жены. Сестры Король, которые готовят новый музыкальный проект с шоуменом, заверили, что он глубоко переживает свой развод, но не настолько, чтобы впасть в депрессию.

Диброва ушла к Товстику

Жена Романа Товстика, фаворита Полины Дибровой, заверила, что та уже восемь лет любит ее мужа. Об этом ей якобы рассказал сам миллиардер. Говорят, что жена шоумена уже живет вместе с бизнесменом. Он снял для нее коттедж рядом с особняком Диброва.

Елена уверена, что муж не спешил бы так с разводом, если бы на этом не настаивала Полина. У пары шестеро детей. И Товстик переживает, что останется без приличного содержания и у нее отнимут детей.