Гордон — о ночном появлении Полины в трансляции Диброва: "Игрища с подношением чая"

Появление Полины Дибровой в прямой ночной трансляции мужа в их особняке на Рублевке вызвало бурную реакцию у поклонников. Так, блогер Алена Кравец заявила, что вся эта история с изменой 36-летней жены Дмитрия Диброва пошла им только на руку.

Выгодно всем

Шоумен на 2 миллиона поднял свои гонорары, а в "женский рублевский клуб Полины повалил народ". Так что все стороны конфликта остались при своем. Причем Дибров пока не объявлял о том, что он собирается развестись с женой. Но в окружении пары сообщили, что Дмитрий оставит сыновей Полине и не будет лишать ее имущества.

Тем временем адвокат Катя Гордон уточнила, что Роман Товстик забрал у жены Елены старших детей. Те живут с отцом и его любовницей. Бывшая избранница миллиардера пока так и не получила от него обещанных денег.

Живет на два дома?

Однако поклонников волнует вопрос: неужели Полина живет на два дома? Ночует у Диброва и предлагает ему чай. А утром уходит в дом Товстика. Не зря же говорили, что бизнесмен снял коттедж рядом с особняком шоумена, чтобы тайно встречаться там с Полиной.

Прокомментировала юрист и то, что Полина появилась в ночной трансляции шоумена. Она посчитала это полным бредом. Кстати, к жене в эфире Дибров обращался ласково, называя ее Полиночкой.