Гордон — о ночном появлении Полины в трансляции Диброва: "Игрища с подношением чая"

Шоумен на 2 миллиона поднял свои гонорары, а в "женский рублевский клуб Полины повалил народ". Так что все стороны конфликта остались при своем. Причем Дибров пока не объявлял о том, что он собирается развестись с женой. Но в окружении пары сообщили, что Дмитрий оставит сыновей Полине и не будет лишать ее имущества.
Тем временем адвокат Катя Гордон уточнила, что Роман Товстик забрал у жены Елены старших детей. Те живут с отцом и его любовницей. Бывшая избранница миллиардера пока так и не получила от него обещанных денег.
Живет на два дома?
Однако поклонников волнует вопрос: неужели Полина живет на два дома? Ночует у Диброва и предлагает ему чай. А утром уходит в дом Товстика. Не зря же говорили, что бизнесмен снял коттедж рядом с особняком шоумена, чтобы тайно встречаться там с Полиной.
Прокомментировала юрист и то, что Полина появилась в ночной трансляции шоумена. Она посчитала это полным бредом. Кстати, к жене в эфире Дибров обращался ласково, называя ее Полиночкой.
"Ждала чего-то большего, чем игрища с подношением чая в кадре. Уходящая натура", — приводит Mk.ru слова Гордон.
