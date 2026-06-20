Диана Шурыгина стала жертвой украинских мошенников

Девушка стала жертвой мошенников, которые обещали ей золотые горы, но исчезли после того, как она снялась в откровенном контенте.

По информации источника, после расставания с парнем Шурыгина решила возобновить карьеру в интимной сфере и поделилась этой идеей с единомышленниками. Почти сразу на связь с ней вышли украинские менеджеры. Они предложили ей высокий гонорар и отдельную виллу на Бали для съемок.

Девушка согласилась и снялась в двух видео. Однако после этого организаторы перестали выходить на связь. Обещанной виллы она так и не получила.

В одном из роликов Шурыгина участвовала вместе с украинской моделью по имени Настя. После того как девушка оказалась под следствием за распространение порнографии, менеджеры продолжили продавать доступ к ее приватным каналам.

Стоимость ключей составляет 11 тысяч рублей, а внутри публикуются откровенные фото и видео с ее участием.

По данным источника, сейчас Диана не может повлиять на ситуацию. Ее страницы в соцсетях либо заблокированы, либо закрыты. Сама она не комментирует произошедшее. Юристы пока не выступали с заявлениями.

Диана Шурыгина стала известна в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят». Тогда она рассказала о том, что была изнасилована в компании молодых людей. История вызвала широкий общественный резонанс, а сама Шурыгина стала интернет-мемом.

В последующие годы она предпринимала попытки построить карьеру в шоу-бизнесе — выпустила песню «Не твоя вина» в 2019 году, участвовала в реалити-шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в 2021 году. Однако успеха это не принесло.

В 2024 году Шурыгина объявила, что уходит из соцсетей и хочет начать новую жизнь. Однако, судя по последним событиям, она вернулась к старой деятельности.

Эксперты отмечают, что подобные случаи мошенничества в этой сфере не редкость. Организаторы часто обещают артистам крупные суммы и комфортные условия, а затем исчезают после получения материала. Шурыгина, вероятно, не ожидала такого поворота. Теперь ей предстоит разбираться с последствиями самостоятельно.