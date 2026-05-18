Экс-парень Шурыгиной обвиняет ее в краже миллиона и дорогой техники: «На диване заломали»

В 2016 году Диана Шурыгина впервые оказалась в центре общественного внимания, выступив в программе «Пусть говорят». Тогда она рассказала о пережитом изнасиловании, а фраза «на донышке» стала Интернет-мемом.

После этого Шурыгина пыталась закрепиться в статусе публичной персоны, но безуспешно. Светское общество ее не приняло, а новости с ее участием чаще всего носили скандальный оттенок.

Почему бывший парень Дианы Шурыгиной подозревает ее в краже

Весной этого года разразился новый скандал. Как сообщает Super, бывший партнер Шурыгиной, предприниматель Святослав Гусев, обратился в полицию с заявлением о краже на несколько миллионов рублей.

По словам Гусева, он подозревает Диану в хищении денег и дорогостоящей техники из его московской квартиры, которую он использовал как склад для личных вещей — своих и ее.

Как сообщает Гусев, на момент кражи он был в командировке, а Диана оставалась в Москве. Позже она улетала на Бали, и тогда он заметил пропажу.

«Ключи от квартиры были у нее и у людей, которым она давала доступ. Возможно, это ее ассистентки Вика или Лера, но это лишь предположение», — рассказал Гусев порталу Super.

Какова сумма ущерба

Сумма ущерба, по оценке предпринимателя, составляет 2,8 миллиона рублей. Из квартиры исчез сейф, в котором находилось около 1,1 миллиона наличными, документы, ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и другая техника.

По словам Гусева, в этом списке находились не только его вещи, но и вещи его знакомых, поэтому ему придется возмещать ущерб и им.

Признаков взлома в квартире не обнаружили. Записи с камер видеонаблюдения в подъезде не сохранились, поэтому, по мнению Святослава, доказать причастность Шурыгиной будет непросто. Он считает, что Диана могла похитить вещи ради личной выгоды.

В беседе с Super Гусев также отметил, что соцсети не приносят Шурыгиной стабильного дохода. При этом, по его словам, расходы у Дианы значительные.

Якобы она тратит около 400 тысяч рублей в неделю на психоактивное вещество. Это и стало одной из причин их расставания.

По словам Святослава, находясь под воздействием этого вещества, Шурыгина запустила в него граненым стаканам, а в его друга-тарелками.

«Потом приехала полиция, и Диану прям у меня на диване заломали и в наручниках увели. Я поехал на скорой осколки доставать. Как раз тогда я ей сказал, что теперь будем расходиться, расставаться, потому что я такого зрелища никогда не видел, чтобы приезжали менты, заламывали девчонку, а она на них еще кидалась», - признался Гусев изданию Super.

А вы помните Диану Шурыгину? Удивлены ли таким поворотом в ее судьбе? Делитесь в комментариях!