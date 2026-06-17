Диана Шурыгина перед арестом пыталась сбежать из России

Блогерша Диана Шурыгина намеревалась покинуть Россию и скрыться от уголовного преследования на острове Бали (Индонезия), однако правоохранительные органы пресекли эти планы: девушку задержали за несколько дней до запланированного вылета.

После последнего возвращения из‑за границы в начале текущего года Шурыгина обосновалась в жилом комплексе «Пресня Сити».

Сергей Семенов, фигурирующий в истории с Шурыгиной как «насильник», прокомментировал ситуацию в беседе с журналистами. По его словам, судьба Дианы его не волнует: он не намерен ни оказывать ей какую‑либо помощь, ни выражать злорадство по поводу ее проблем с законом.

Семенов поделился и планами на будущее: в следующем году он завершит обучение и получит диплом юриста. После этого молодой человек собирается начать профессиональную деятельность — он нацелен на карьеру адвоката, специализирующегося на уголовных делах.

Напомним, Диане Шурыгиной предъявлено обвинение по статье «Распространение порнографических материалов». В случае признания вины ей грозит до шести лет лишения свободы.

На текущий момент суд избрал в отношении блогерши меру пресечения в виде домашнего ареста. Ограничения действуют как минимум до 19 июля.

Диана Шурыгина стала известной в 2017 году. Тогда на Первом канале ей было посвящено несколько выпусков ток‑шоу «Пусть говорят». Обсуждалась история совершенного в отношении нее изнасилования. Эти выпуски вошли в число наиболее просматриваемых за весь период трансляции программы. В момент описываемых событий Шурыгиной было 16 лет.

За преступление был приговорен к наказанию студент из Ульяновска Сергей Семенов. После показа передач в соцсетях вспыхнули оживленные споры: одни пользователи поддержали Диану, тогда как другие усомнились в ее версии событий и встали на защиту Семенова. Спустя год после оглашения приговора Семенов был освобожден — в январе 2018 года он покинул места лишения свободы.

По материалам SHOT